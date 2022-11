Da Pisa alla Costa D'Avorio per diffondere l'arte del gelato italiano

Dal 14 al 26 novembre il maestro gelatiere Tre Coni Gambero Rosso Gianfrancesco Cutelli, titolare della gelateria De' Coltelli su lungarno, è protagonista di una vera e propria 'missione del gusto' sostenuta e patrocinata dall'Ambasciata della Costa d'Avorio, all'interno della kermesse di alta formazione Gelato Contemporaneo di cui Cutelli è direttore tecnico. Lo scopo è quello di diffondere e trasmettere la cultura del gelato italiano nel paese africano.

Insieme a un gruppo di professionisti del settore, accompagnato da Andrea Mecozzi, uno dei maggiori esperti italiani di cacao, durante le prime due giornate è stato in visita alle piantagioni di Tiassalè, gestite da Estelle Konan, responsabile della cooperativa Yosran, unica donna a capo della più importante cooperativa fornitrice di cacao aromatico e biologico dell’Africa tracciato in blockchain dall'azienda italiana Trusty. Dalla stessa piantagione proveniva il cacao con cui lo scorso giugno il maestro aveva realizzato il primo gelato di massa completamente tracciato tramite QrCode dal contadino alla coppetta.

Al fianco dei contadini, Cutelli ha seguito i processi di raccolta e post-raccolta del cacao che una volta rientrato in Italia trasformerà in gelato. E con la polpa zuccherina in cui è immerso il cacao fresco, che è stata filtrata e imbottigliata sul momento, ha realizzato una delle granite durante la giornata formativa del 18 novembre. Il cuore della missione è stata infatti la masterclass sulla gelateria contemporanea destinata ai professionisti locali.

"Il segreto del mio gelato è la selezione delle migliore materie prime disponibili - ha dichiarato Cutelli durante l'intervista alla tv nazionale - e quello che oggi insegnerò ai gelatieri ivoriani sarà valorizzare al massimo gli ingredienti d'eccellenza che hanno a disposizione nel loro magnifico paese, ricco di prodotti agricoli e biodiversità".

E così durante la formazione ha realizzato 4 granite di: polpa di cacao, banane, mango, massa di cacao e una alcolica di Bissap (una bevanda locale a base di fiori di ibisco e ananas) e ancora, partendo dai limoni tropicali, una granita e un gelato per spiegare la differenza di texture e realizzazione dei due prodotti. La sera del venerdì invece al Bushman Cafè, un locale esclusivo di Abidjan che ha all'interno la più grande galleria d'arte contemporanea dell'Africa Occidentale, ha deliziato con le granite alcoliche l'ambasciatore ivoriano Samuel Ouattara, l'ambasciatrice dell'UE Francesca Di Mauro e gli alti funzionari locali.

La missione si concluderà il prossimo venerdì. La gelateria invece chiuderà per riposo stagionale il 22 novembre. E il 21 ci sarà la possibilità di accedere all’offerta 2X1 per fare scorta di uno dei gelati più famosi al mondo.