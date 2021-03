Giani: "Toscana potrebbe restare arancione, ma marzo sarà critico"

La Toscana sarà arancione anche la prossima settimana. Ne è convinto il presidente Eugenio Giani, intervenuto su Lady Radio, parlando del quadro della situazione Coronavirus. C'è comunque cautela, in quanto la sensazione si basa su "dati ancora non ufficiali che confermano una linea di tendenza", quella al ribasso ed alla stabilizzazione dei nuovi contagi, dati che però non fanno ancora avere una risposta ufficiale. Lo si saprà solo dal verdetto del comitato tecnico scientifico che si riunirà a Roma venerdì prossimo.

"La situazione degli ospedali è sicuramente di maggiore occupazione dei posti letto, ma siamo ancora su livelli controllabili, nel senso che siamo a poco più di 170 terapie intensive occupate, a ottobre arrivammo a vederne occupate circa 300, quindi anche rispetto al livello di occupazione di ottobre i margini ci sono. Non dimentichiamo che noi ne abbiamo a disposizione quasi 700" ha proseguito Giani.

Pisa non è fra le zone più 'calde'. Per quanto riguarda la situazione specifica di alcuni ospedali che risultano pieni, come quello di Empoli, città al centro del dibattito sulla necessità o meno di portarla in zona rossa, o Pistoia, che rossa lo è già, Giani spiega che "in 20 minuti sei a Careggi, dove abbiamo il padiglione che abbiamo attrezzato proprio per far fronte a questo genere di emergenze".

Si teme però per le prossime settimane di pandemia: "Marzo è il mese che mi preoccupa di più - ha detto Giani - naturalmente il Covid-19 è qualcosa di molto nuovo, non abbiamo i trattati scientifici e le ricerche sufficienti, ma un po' di esperienza cominciamo ad averla. Se voi riflettete su quello che è accaduto lungo questi 12 mesi vi rendete conto che i mesi più pericolosi furono febbraio-marzo e settembre-ottobre. A marzo 2020 raggiunse l'apice".