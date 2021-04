Balneari, Gianluca Tiozzo confermato alla guida della Fiba Toscana Nord

Gianluca Tiozzo, titolare del Bagno Impero di Marina di Pisa, è stato confermato alla presidenza Toscana Nord della Fiba, il sindacato dei balneari di Confesercenti. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea alla quale hanno partecipato il presidente regionale Fiba Stefano Gazzoli, il direttore generale Confesercenti Toscana Nord Miria Paolicchi e il coordinatore del sindacato Simone Romoli.

"La mia conferma, per la quale ringrazio tutti i colleghi che hanno voluto rinnovarmi la loro fiducia - ha detto Tiozzo al momento dell’elezione - è arrivata nelle stesse ore in cui abbiamo ricevuto l’annuncio della riapertura delle nostre attività. Ripartiamo con gli stessi protocolli dell’anno scorso che si sono dimostrati nei fatti in grado di coniugare la sicurezza alla fruibilità delle spiagge. Ci auguriamo - ha concluso - che la campagna vaccinale in costante progresso dia anche maggiore facilità di spostamento facendo tornare sui nostri litorali anche stranieri e clienti delle altre regioni".

La presidenza Fiba Toscana Nord è completata con Stefano Gazzoli titolare del Bagno Sara di Massa, Antonio Lenzi Bagno Nuova Italia Marina di Carrara, Maurizio Ragaglini Bagno Oliviero Massa, Matteo Campatelli Bagno Mauro Massa, Roberto Bertolucci Bagno Ernesta Viareggio, Cristiano Pezzini Bagno Teresa Viareggio, Luigia Spazzafumo Bagno Ester Viareggio, Maurizio Vespa Bagno Panoramic 1 Lido di Camaiore, Marco Cacciò Bagno Tritone Marina di Pisa, Antonio Palmieri spiaggia attrezzata Il Paguro Calambrone e Alessandro Cordoni Bagno Vittoria Marina di Pisa.