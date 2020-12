Love Volterra/Ama Volterra: una gift card per portare i prodotti locali sotto l'albero

Una gift card da spendere nei negozi di Volterra. E' una delle proposte lanciate dall'amministrazione comunale, con il sostegno del Centro Commerciale Naturale, CNA, Confcommercio e Confesercenti, nell'ambito della campagna promozione Love Volterra / Ama Volterra che rientra nelle iniziative di Volterra/Lumina, il primo Natale dell'alabastro che prevede l’installazione Arnioni in piazza curato dalla designer Luisa Bocchietto e realizzato dalla Comunità dell’Alabastro (dall’8 dicembre in Piazza dei Priori); la realizzazione di lumi portacandele in alabastro, la cui campagna d’acquisto andrà a sostenere l’artigianato dell’alabastro (sarà chiesto ai cittadini di esporre gli oggetti alle finestre e ai balconi delle case per realizzare un grande evento mediatico comunitario); l’illuminazione natalizia tradizionale per le strade di Volterra e nelle frazioni della quale, quest’anno, l’amministrazione comunale si è fatta totalmente carico economicamente.

Inoltre sono stati resi gratuiti tutti i parcheggi comunali dall’8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, non sarà attiva la ZTL.

"Il nuovo Dpcm, con tutte le chiusure e le limitazioni previste, ci pone di fronte a una serie di preoccupazioni per il futuro economico della nostra comunità - afferma il sindaco Giacomo Santi - l’amministrazione comunale metterà in campo il massimo impegno per trovare soluzioni e sostegno a tutte le categorie più fragili e colpite. Tuttavia l’impegno deve partire anche dalla cittadinanza stessa e non solo per quanto riguarda il rispetto delle regole e delle normative di sicurezza. In vista delle prossime festività natalizie, invitiamo tutti a non ricorrere agli acquisti attraverso le grandi catene che fanno vendite on line, ma a effettuare gli acquisti nel nostro comune, dando priorità agli esercizi commerciali che sono state chiusi o impossibilitati a svolgere le proprie attività o che, comunque, risentono delle limitazioni della vita sociale".

Come funziona la gift card

La gift card sarà disponibile presso tutte le attività che aderiranno alla campagna promozionale. E' un biglietto di auguri che diventa un buono regalo e che potrà essere utilizzato da vicino o a distanza. Si potrà pagare l’importo di qualunque cifra presso qualsiasi attività commerciale o associativa, di persona o a distanza attraverso mail o siti web; in questo modo si riceverà la gift card che attesta il pagamento. Si potrà così usare la carta per fare un regalo di persona o inviarlo a distanza per mail o whatsapp.

Chi riceve la gift card potrà liberamente spenderla subito o entro la data indicata all’atto dell’acquisto, cumulandola con altre spese o con altre gift card ricevute.

La gift card può essere usata per l’acquisto di un oggetto, un prodotto cosmetico, un capo di abbigliamento, un libro, un abbonamento per una attività culturale (come cinema o teatro) o ricreativa, un corso sportivo, culturale, musicale, un trattamento di bellezza, un pernottamento nel territorio o una cena, per una spesa presso una bottega di generi alimentari tipici o qualunque altra cosa.