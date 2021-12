Natale 2021: un 'giocattolo sospeso' per i bambini delle famiglie seguite dalla Caritas

Un gioco da mettere sotto l’albero per i bimbi delle famiglie più fragili, una parentesi di leggerezza e felicità per i piccoli di quei nuclei più duramente colpiti dalla crisi innescata dall’emergenza sanitaria. Si chiama 'Giocattolo Sospeso' la nuova iniziativa della Caritas diocesana per il periodo d’Avvento, una proposta aperta a tutti e che nasce dall’alleanza con i principali negozi cittadini per bambini: da Hobby Centro di Borgo Stretto, a Gianfaldoni di via Ceci, passando per la Città del Sole e la Libreria dei Ragazzi, entrambe in via San Francesco, e la Giocheria in zona Stazione (via del Cavalcavia).

L’idea è semplice e nelle modalità ricalca il 'Libro Sospeso', l’altra iniziativa promossa dalla Caritas per il periodo natalizio e che coinvolge 16 librerie fra Pisa, Cascina e Pontedera: "In ogni negozio aderente, sotto il manifesto dell’iniziativa, ci sarà una cesta in cui sarà possibile lasciare un pacchettino con un giocattolo per bambini fino a 14 anni che sarà destinato ai più piccoli delle 276 famiglie in difficoltà con minori che stiamo seguendo - racconta il direttore della Caritas diocesana don Emanuele Morelli - sarà nostra cura, infatti, ritirarli e consegnarli prima del giorno di Natale perché, come ci ricorda Maria Montessori, il gioco è il lavoro del bambino". In alcuni dei punti vendita aderenti, inoltre, i clienti che parteciperanno all’iniziativa potranno beneficiare di uno sconto sui giochi donati.