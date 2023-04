"Giochi per bambini in Piazza Viviani": flash mob di alcuni genitori

Un gruppo di genitori ha organizzato per ieri, veneredi 21 aprile, una piccola manifestazione in stile flash mob a Marina di Pisa. Il fine dell'evento è stato quello di sensibilizzare l'amministrazione comunale affinchè "aggiunga dei giochi per bambini e per ragazzi al progetto di Piazza Viviani". I genitori lamentano il fatto che "non ci sono zone giochi e ricreative per i giovani. L'unica area bambini, d'inverno, resta all'ombra, e recentemente è zona per i cinghiali". Paolo Trevisan è uno degli organizzatori: "Ho già chiesto al sindaco in occasione dell'inaugurazione di piazza Gorgona perchè non si avesse pensato ad un'area gioco bambini. Allora il Sindaco Conti e l'assessore Latrofa risposero che l'area era stata pensata, ma che erano finiti i fondi e che sarebbero stati necessari ulteriori 100mila euro per installare i giochi. E che non appena i fondi sarebbero stati trovati avrebbero provveduto". Ad oggi, però, "piazza gorgona - dice Trevisan - è spoglia da attrattive per bambini. Altri genitori presenti vorrebbero delle aree sport dedicate anche per i loro ragazzi, come ad esempio un canestro da basket, un campo da calcetto o uno skate park".