San Giuliano Terme: disco verde per i nuovi giochi in piazza Gentile da Fabriano a Mezzana

E' stato approvato dalla Giunta comunale di San Giuliano Terme il progetto per l'installazione di nuovi giochi nell'area a verde pubblico di piazza Gentile da Fabriano, nella frazione di Mezzana.

“Un nuovo piccolo passo per il miglioramento della fruibilità degli spazi verdi ad uso pubblico del territorio - esordisce il sindaco Sergio Di Maio - da inizio anno l'amministrazione comunale ha investito in questa direzione oltre 68.000 euro, tra nuove installazioni e manutenzione dell'esistente. Una cifra importante che sottolineo è stata interamente coperta senza accedere a nuovi mutui. Per l’intervento in piazza Gentile da Fabriano ringrazio Gabriele Baggiani e Sara Merigliani, titolari dell’edicola di Mezzana, che hanno contribuito alla copertura della spesa”.



“L'area interessata - spiega l'assessore Filippo Pancrazzi, che si unisce al sindaco nel ringraziare l’edicola Baggiani - occupa una superficie di circa 200 metri quadri. Saranno installati, tenendo conto delle superfici minime di sicurezza indicate nelle schede tecniche dei giochi, una altalena a due posti, un bilico sempre a due posti, uno scivolo e un gioco a molla. L'importo complessivo dei lavori, considerando forniture e montaggio, è di oltre 6.000 euro. L'amministrazione dimostra ancora una volta la consapevolezza dell'importanza delle aree verdi nel territorio urbano e la necessità di garantire la loro piena accessibilità e fruibilità da parte soprattutto dei più piccoli”.

L'intervento in piazza Gentile da Fabriano segue quelli approvati dalla Giunta nella seduta precedente relativi alle 'Collinette' della Fontina, via Fucini a Ghezzano e piazza Gereschi nella frazione capoluogo.



“Tutti questi interventi - concludono Di Maio e Pancrazzi - dovranno ora seguire l'iter per l'assegnazione dei lavori, una procedura chiaramente inderogabile e che ha tempi ben precisi. Appena concluso questo iter inizieranno i lavori di installazione che si concluderanno entro la fine dell'anno”.