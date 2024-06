Gioco del Ponte: conto alla rovescia verso la sfida sul carrello

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per sabato 29 giugno quando sul Ponte di Mezzo si svolgerà il Gioco del Ponte, con la Mostra delle Parti e la Disfida del Ponte. In Logge di Banchi si è svolta la cerimonia di presentazione del nuovo Palio della Vittoria, realizzato dal pittore Raffaele De Rosa, che sarà consegnato dall’Anziano Rettore, il sindaco Michele Conti, alla Parte vincitrice della battaglia. Dal 2022 il Palio è realizzato ogni anno da un pittore diverso e rimane nella disponibilità della Parte vincitrice, mentre prima veniva riconsegnato al Comune. Sul Ponte di Mezzo, intanto, è iniziato l’allestimento del carrello.

“Vinca Borea o Mezzogiorno, sempre Pisa vincerà!”, con la formula di rito, l’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini ha affidato il Palio della Vittoria all’Alfiere portapalio: sabato prossimo 29 giugno lo consegnerà all’Anziano Rettore che lo darà come premio alla Parte vincitrice.

"Da qualche anno stiamo cercando di elevare il livello dell’offerta artistica dei Pali del Gioco, realizzati da pittori importanti. Quello di quest’anno è opera del maestro Raffaele De Rosa, affermato già da decenni sul panorama nazionale. Il Palio è stato donato dal Comune all’Alfiere del Palio, in rappresentanza delle Parti. Quella di oggi è una cerimonia che ripristina uno dei momenti principali che anticipano il Gioco: l’intenzione è quella di migliorare ulteriormente questo momento preparatorio nei prossimi anni. Altre novità si stanno aggiungendo, con l’obiettivo condiviso dalle Parti di rendere sempre più bella la 'festa di Pisa'. Il Consiglio degli Anziani ha recentemente licenziato tre disciplinari che saranno introdotti quest’anno in via sperimentale. Intendiamo introdurre gradualmente le nuove misure, cercando di innalzare anche il livello della Mostra e di fare definitivamente chiarezza sul suo corretto svolgimento sui Lungarni. Dopo gli investimenti importanti realizzati in questi anni sui costumi è ora il momento di andare a intervenire sui comportamenti di chi sfila secondo un cerimoniale fissato con canoni precisi in modo che tutti abbiano ben chiaro cosa fare in tutti i momenti della manifestazione".

"Ringrazio l’amministrazione comunale di Pisa di avermi dato l’opportunità di dipingere il Palio del Gioco del Ponte. È stato interessante raffigurare la sfida sul ponte delle Magistrature. Ho partecipato al loro ardore guerresco, sventolando i loro vessilli, urlando la loro vittoria e la gioia di avere primeggiato" ha detto l’artista Raffaele De Rosa nell’annunciare la presentazione del Palio che è stato accolto dagli applausi dei presenti.

GLI ORARI. Sabato 29 giugno la giornata prenderà il via alle 18.00 con l’insediamento del picchetto sulle piazze adiacenti al Ponte di Mezzo; alle 19.00 la partenza della 'Mostra delle Parti' sui Lungarni e alle 21.00 il via alla 'Disfida del Ponte'.