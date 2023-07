gioco del ponte al cottolengo di pisa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Sabato 8 luglio 2023 dalle 15:00 alle 18:00 In occasione del Centenario del Cottolengo di Pisa le magistrature di tramontana e di mezzogiorno terranno una manifestazione storica rivolta agli ospiti della struttura e a tutti i cittadini pisani. L’evento prevede una sfilata accompagnata da tamburini, sbandieratori e combattenti che spingeranno lo storico carro con l’obiettivo di far cadere la bandierina della fazione nemica. Un’occasione che permetterà ai nostri ospiti e cittadini di rivivere momenti del passato e del proprio vissuto nella propria città. Questa opportunità ha lo scopo di far conoscere la storia sia della nostra struttura sia del gioco del ponte con l’aiuto di mostre fotografiche e video che ci accompagneranno in un viaggio storico della città di Pisa. La manifestazione permette di far acquisire una conoscenza ai bambini sulla storia della propria città e di sviluppare un senso di appartenenza alle proprie tradizioni.