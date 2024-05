Giornata internazionale dei bambini scomparsi: opuscoli informativi distribuiti nelle scuole

Oggi 25 maggio ricorre la 'Giornata internazionale dei bambini scomparsi', istituita dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1983 per sensibilizzare l’opinione pubblica sul drammatico fenomeno che colpisce a livello internazionale il mondo dell’infanzia. La scomparsa di minori deve essere sempre gestita in modo tempestivo, attivando tutti i canali di ricerca e con un raccordo informativo finalizzato a non tralasciare nulla. La Giornata internazionale del 25 maggio ha quindi lo scopo di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, non sottovalutandolo.

Nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione, il Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, istituzione in prima linea nella prevenzione di tale fenomeno, ha realizzato degli opuscoli informativi che la Questura di Pisa ha distribuito a studenti delle scuole medie.

Gli opuscoli, che contengono consigli ed indicazioni per prevenire il fenomeno, sono inoltre disponibili presso i front office della Questura, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Pontedera e Volterra e delle specialità della Polizia di Stato.