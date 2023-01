Giornata dell'avvocato minacciato: il pensiero della Camera Penale di Pisa per gli avvocati afgani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Dal 2010 ogni anno il giorno 24 gennaio è dedicato agli avvocati in pericolo, nella convinzione che mettere in discussione il ruolo degli avvocati e del diritto di difesa significhi mettere in discussione anche la tenuta della democrazia e dello stato di diritto. Una coalizione di organizzazioni che monitorano e cercano di tutelare la funzione degli avvocati e del diritto di difesa ogni anno individua un paese cui dedicare una precisa attenzione; quasi sempre si tratta di un paese di scarsa democrazia in cui gli avvocati sono perseguitati, corrono dei seri rischi e purtroppo spesso sono perseguitati e anche uccisi. Quest’anno il focus è sulla condizione degli avvocati in Afghanistan.

Dopo la salita al potere dei Talebani, alla fine dell’agosto 2021, fu subito chiaro che per i diritti umani ed i loro difensori si apriva un periodo buio, e presto si vide che le peggiori previsioni erano destinate ad avverarsi, per chiunque – giudici, procuratori, avvocati – dal 2001 si era impegnato, magari a fianco di ONG internazionali, per il riconoscimento dei diritti fondamentali che i Talebani intendevano negare. Nel 2001, con la caduta del primo governo Talebano, si era aperta una stagione di ricostruzione dello stato e dell’assetto giuridico che teneva abbastanza conto dei diritti fondamentali di ognuno. In questo contesto, nel 2008 fu costituita l’associazione AIBA (Associazione Indipendente Afghana degli Avvocati) cui aderì la stragrande maggioranza degli avvocati in tutto il paese, col preciso scopo di andare a costituire e rafforzare lo stato di diritto. Compito che si assunse anche la gran parte dei giudici e dei procuratori, fra i quali andavano a sedere 270 donne giudice e 400 procuratrici. Da quell’agosto la Costituzione del 2004 è stata di fatto abrogata e ad essa è subentrata la normativa islamica della Sharia, che abolisce diritti umani fondamentali quali quello della libertà di stampa e di espressione, il diritto di muoversi e quello alla privacy. Per le donne, anche il diritto allo studio e ad accedere ad ogni lavoro. Circa 2000 giudici sono stati licenziati e al loro posto si sono chiamati esperti in diritto islamico. Contro giudici ed avvocati si sono scatenati non solo i Talebani ma anche coloro che erano stati imprigionati a seguito di processi nel ventennio precedente e che i Talebani avevano rimesso in libertà.

Il 22 Novembre 2021 il Ministero della Giustizia ha emesso un decreto con cui si privava l’AIBA della sua indipendenza e del potere di rilasciare licenze professionali. La sua sede fu devastata, i suoi fondi furono requisiti e, peggio di tutto, fu acquisito il suo database con le generalità di tutti gli iscritti. L’AIBA fu posta sotto il controllo del Ministero e dunque perse la sua specifica funzione e gli avvocati che negli anni precedenti si erano dedicati alla difesa di casi che riguardavano violazioni dei diritti umani, sono diventati facile obbiettivo per i feroci attacchi e le rappresaglie dei Talebani.

Stando ai dati forniti dall’AIBA, 7 avvocati sono stati ammazzati da quando l’AIBA è stata smantellata e 146 sono stati arrestati o sono sotto processo. Molti dei loro colleghi sono stati costretti a fuggire all’estero o hanno dovuto cominciare a vivere nascondendosi, assieme alle loro famiglie, per cercare di sfuggire alla caccia che gli danno le autorità talebane.

Il decreto del 22 novembre 2021 ha stabilito anche che possano comparire dinnanzi ai tribunali solo avvocati approvati dai talebani. Quindi, agli avvocati che prima erano registrati presso l’AIBA è richiesto di ottenere una nuova licenza professionale, e di conseguenza debbono provare di ottemperare a una serie di criteri stabiliti dal nuovo Ministero della Giustizia. In pratica, gli avvocati vengono esaminati sulla base della loro attività passata e della loro comprensione dei principi della Sharia. A quelli che prima erano attivi nel campo dei diritti umani, magari anche solo alla lontana, o che avevano rapporti con organizzazioni internazionali, viene automaticamente negata la licenza professionale e quindi non possono più praticare la professione. Per di più, mentre prima del ritorno dei Talebani le donne avvocato costituivano il 25 % dei membri dell’AIBA, fino ad oggi le licenze professionali sono state rilasciate solo agli uomini.

Le donne avvocato sono particolarmente prese di mira rendendo una sfida la loro stessa sopravvivenza giornaliera. Ogni donna avvocato che cerchi di lavorare in Afghanistan è sotto costante minaccia, al pari delle altre che lavorano in altre professioni o che fanno i giudici o le procuratrici. I diritti delle donne vengono progressivamente ristretti fino al nulla, lasciandole in una situazione insostenibile.

La presa del potere dei Talebani ha portato cambiamenti devastanti nella professione legale e nell’amministrazione della giustizia. Molti avvocati che ne avevano la possibilità hanno lasciato il paese – anche se molti di loro debbono affrontare difficili condizioni in situazioni temporanee, in attesa di un permesso permanente, e molti sono ancora in pericolo. Ed anche coloro che hanno ottenuto una destinazione e un permesso permanente generalmente hanno bisogno di aiuto ed assistenza maggiori di quelli che ricevono.

Gli avvocati rimasti in Afghanistan sono privati della loro indipendenza, che è elemento essenziale in una società che sia governata dallo stato di diritto. A molti è vietato esercitare la professione e non sanno come mandare avanti la loro famiglia. Altri sono addirittura costretti a nascondersi e vivere in luoghi dove la vita è impossibile; essi sono in condizioni durissime. La loro unica speranza è di potere lasciare il paese, ma il loro grido di aiuto spesso rimane inascoltato.

Il nostro impegno deve essere quello di denunciare questa situazione e porci concretamente accanto ai colleghi afghani nella loro aspirazione a riaffermare lo stato di diritto nel loro paese.