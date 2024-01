Sabato 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, il comune di San Giuliano Terme in collaborazione con l’associazione Antitesi, presenta l'evento 'Giornata della Memoria 2024' presso la Sala Consiliare di via Giovanni Battista Niccolini alle ore 21.

Diversi gli ospiti e le iniziative durante il corso della serata, per ricordare lo sterminio del popolo ebraico, e tutti i deportati nei campi nazisti. Interverranno: Lucia Scatena, vicesindaco del Comune di San Giuliano Terme; Giuseppe Capuano, per Emergency Pisa; Don Marco Teodosio Giacomino, Sacerdote di Pontasserchio; Lorenzo Garzella, Associazione Acquario della Memoria e Stefano Nannipieri, Alfea Cinematografica, cosceneggiatore della docufiction 'Per un nuovo domani'. La discussione sarà moderata da Silvia Nannipieri dell’Ufficio diocesano per il dialogo interreligioso.

Durante la serata verranno proiettati in anteprima alcuni momenti del dietro le quinte di 'Per un nuovo domani', una produzione nata dalla collaborazione tra Alfea Cinematografica e Rai Fiction, con Neri Marcorè. La docufiction racconta la vicenda di un gruppo di circa 70 ebrei che vennero definiti stranieri dal governo italiano durante la guerra e che furono costretti a vivere in ‘internamento liberò a Castelnuovo di Garfagnana. Il racconto è tratto dal saggio 'L’Orizzonte Chiuso' di Silvia Angelini, Oscar Guidi e Paola Lemmi, edito da Maria Pacini Fazzi Editore.

A seguire verrà proiettato anche il cortometraggio del 2023 di Lorenzo Garzella e Acquario della memoria dal titolo 'Il cammino della Liberazione', immagini, suoni, passi, luoghi e persone per ripercorrere il cammino compiuto da alleati e partigiani per la Liberazione di Pisa dall’occupazione nazifascista. La serata prevede anche interventi teatrali, a cura di Daniela Bertini, con la partecipazione degli allievi del corso Lettura ad alta voce di Molina Mon amour, tratti dallo spettacolo Ricordando Terezin, poesie e disegni dei bambini e delle bambine del campo di Theresienstadt (Terezin), con l'accompagnamento musicale di Federica Ceccherini della Filarmonica Sangiulianese.

"Il comune di San Giuliano Terme, medaglia d'argento al Valore civile, è da sempre in prima linea per rendere attiva la memoria, per darle gambe oltre gli appuntamenti commemorativi - affermano il sindaco Sergio Di Maio e la vicesindaca con delega alla memoria Lucia Scatena - con il 27 gennaio inizia un periodo che culminerà con il Progetto memoria nel giorno della Liberazione e che troverà prosecuzione nelle altre fondamentali date della nostra Repubblica, fino al giorno della liberazione di San Giuliano Terme il 2 settembre. Onorare gli appuntamenti e in particolare l'impegno attivo, soprattutto coinvolgendo giovani e giovanissimi, sono un antidoto contro il veleno dei troppi silenzi e indifferenze, di una esagerata inclinazione a dimenticare, di revisionismi e negazionismi che non sono tollerabili".

La serata, a ingresso gratuito, è organizzata dal Comune di San Giuliano Terme e dall’Associazione Antitesi - Progetto Arte e Libertà, con la collaborazione di Parrocchia San Michele-Pontasserchio; Emergency Pisa, Associazione Associazione Il Gabbiano, Filarmonica Sangiulianese, Acquario della Memoria, Alfea Cinematografica.