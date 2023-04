'Giornata della Ristorazione': hanno aderito 56 locali di Pisa

Si celebra venerdì 28 aprile 'La Giornata della Ristorazione', il primo appuntamento dedicato alla cultura della ristorazione italiana organizzato da Fipe Confcommercio a livello nazionale per valorizzare e rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana, patrocinato da Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'Agricoltura, Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Ministero del Turismo. Sono ben 56 i ristoranti aderenti di Pisa e provincia: da Volterra fino al Litorale pisano, presso ristoranti, locali e pizzerie, sarà possibile trovare nel menù un piatto a base di pane preparato per l'occasione.

Proprio il pane è l'alimento scelto per questo appuntamento che vuole richiamare l'attenzione sui valori dell'ospitalità. Una vivanda semplice ma indispensabile, che rappresenta valori imprescindibili come la solidarietà, la condivisione e il convivio, e che sarà possibile gustare nei piatti preparati da chef e ristoratori con ricette in grado di esaltare i sapori e le materie prime del territorio. Dalla pappa al pomodoro alla zuppa di pane, zuppa toscana, crostone al lardo, panzanella e panzanella di mare, zuppa di cavolo nero, ribollita e molte altre prelibatezze. La Giornata della Ristorazione 2023 ha ricevuto dal Capo dello Stato la Medaglia del Presidente della Repubblica quale riconoscimento per l'alto valore dell'iniziativa.

E' entusiasta dell'iniziativa il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli: "L'idea a cui Fipe ha dato vita in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo è un'iniziativa popolare, inclusiva, solidale ed etica che ha come obiettivo primario quello di invitare tutti gli italiani a celebrare la condivisione di un rinnovato sentimento di comunità".

"La nostra enogastronomia è una ricchezza e un marchio importante riconosciuto nel mondo, ma è anche un sistema identitario attraverso cui ci riconosciamo italiani e toscani - ribadisce la presidente di ConfRistoranti ConfcommercioPisa Daniela Petraglia - la ristorazione è e rimane intersezione tra filiere essenziali e del Made in ltaly e stile di vita delle comunità; e il suo racconto contribuisce a dare un punto di riferimento più solido a/l'economia del Paese".

I ristoranti di Pisa e provincia aderenti alla giornata della ristorazione:

Pizzeria Il Marathoneta (Pontedera viale Rinaldo Piaggio 54/56)

Ristorante La Pergoletta (Pisa via delle Belle Torri 40)

L'Albero Maestro (Marina di Pisa via della Repubblica Pisana 7)

Osteria In Domo (Pisa via Santa Maria 129)

Ristorante La Clessidra (Pisa via del Castelletto 26/30)

L'Artilafo (Pisa via San Martino 33)

Trattoria La Tortuga (Pisa via Lucchese 33/A)

Osteria Sottosella (Marina di Pisa via Scoglio della Meloria 55)

Ristorante Antica Trattoria Il Campano (Pisa via Cavalca 19)

Art Burger (Pisa, via Zandonai 4)

Leonardo Cafè&Ristoro (Pisa Piazza Vittorio Emanuele II 19)

Il Gufo Bistrot Wine Bar (Pisa Piazza Vittorio Emanuele II 21)

Bar Gambrinus (Pisa Via Gramsci 2-6)

Kinzica Ristorante (Pisa Piazza Vittorio Emanuele II)

Gui Pizzeria&Bistrot (Pisa Lungarno Mediceo 15)

Lievito Pizza Drink Gintoneria (Piazza Cairoli 4)

San Rossore Restaurant (Pisa via della Sterpaia 1)

Kaiora - Non solo Pokè (Pisa Lungarno Mediceo 62)

Ristorante Il Mangiabalene (Pontedera via Roma 228)

Ristorante Ambra Nera (Santa Maria a Monte via Roma 23)

Osteria La Pace (Volterra, via Don Minzoni 55)

Ristorante Le Porte (Calci via Monte Serra 1)

Le Pizze di Meggio (Buti Piazza Martiri della Libertà 73)

Pizzeria Zio Tony (Calci Piazza Cavallotti 1)

Alla Maniera di Grace (Pisa Vicolo del Poschi 7)

Tirrenia Doc Caffè (Tirrenia viale del Tirreno 167)

Osteria Del Tumi (Pisa Vicolo del Tinti 26)

Ristorante Il Veliero(Marina di Pisa Viale D'Annunzio 258)

Ristorante Osteria Il Capodaglio (Pisa Via del Carmine 31)

Pizzeria Pulcinella (Pontedera via Giuseppe Verdi 6)

La Bottega del Parco (Pisa via delle Colombaie 1)

Osteria del Vecchio Pino (Migliarino Pisano viale dei Pini 15)

Ristorante Novecento (Pisa Piazza Felice Cavallotti)

Zenzero e Cannella (Bientina Vicolo delle Streghe, 20/C)

Saqua By Il Frantoio (Montescudaio Viale Vittorio Veneto 40)

Mediceo (Pisa Lungarno Mediceo 53)

A Tutta Pizza (Casciana Termevia Don Camillo Mostardi 20)

Ristorante Pizzeria Il Pettirosso (Palaia, via San Martino 15)

Ristorante Il Conventino (Calci Via Vecchia di Tre Colli, 13)

Ristorante L'Upupa (San Miniato via Augusto Conti 15)

Ristorante I Cristalli (Buti via Monte Serra 1)

Osteria Sentieri (San Miniato Via IV Novembre, 6)

Antica Pizzeria Dé Bacci (Perignano via Livornese Est 194)

Osteria Ribé (Buti Piazza Giuseppe Garibaldi 34)

Degusteria Il Dolce Far Niente (Pisa via delle Belle Torri 46/48)

Ristorante Baccarossa (Vicopisano via Provinciale Francesca Nord 3)

Il Mercante Ristorante Bistrot (Pisa via Mercanti 14-16)

Ristorantre greco Makedonia (Pisa via San Martino 39)

Ristorante Neccio (Pisa via Livornese 122)

Ristorante Buca di San Ranieri (Pisa via Gian Battista Queirolo 25)

Ristorante Da Rino (Pisa via Aurelia Nord 34)

Ristorante La Polveriera (Pontedera Via Alvarado e Bisio Marconcini, 52)

Sugo&Camicia (Pis via Chiassatello 1)

Ristorante Gusto (Aeroporto Pisa, Piazzale D'Ascanio, 1)

Del Carlo Catering (Caprona strada Provinciale Vicarese 5)

Federico Salza Catering (Montacchiello via Egidio Giannessi, 24).