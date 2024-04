Tornano a Pisa le tante iniziative della 'Giornata della Solidarietà'

Lunedì 29 aprile si svolgerà a Pisa la diciassettesima edizione della 'Giornata della Solidarietà'. L’evento, rivolto a tutti i giovani, con coinvolte le scuole e l'interà città, è promosso dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv Ets, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Provincia di Pisa e l’Ufficio Scolastico Regionale. Quest’anno, e per la prima volta, la Giornata è stata estesa a tutto il territorio provinciale, con vari percorsi che coinvolgono i piccoli dei nidi d’infanzia con attività di piantumazione e di pedagogia del riuso.

Nella mattina di lunedì 29 aprile, dalle 8.30 alle 12, si svolgeranno ben 73 percorsi per oltre 200 classi partecipanti, alcune delle quali provenienti da comuni limitrofi e dalla provincia di Lucca, oltre a quelle che hanno preferito le proposte in collegamento da remoto, che l’Associazione ha comunque contemplato nel programma, in modo da poter rispondere a tutte le esigenze.

Alle ore 12, come consuetudine, tutti i partecipanti sono invitati alla cerimonia di chiusura della mattinata in Piazza XX Settembre, per assistere, condizioni climatiche permettendo, alla presenza delle Autorità cittadine e dei rappresentanti dell'Associazione Nicola Ciardelli, all'aviolancio in Ponte di Mezzo, a cura della Sezione di paracadutismo sportivo dell’Esercito.

La manifestazione, che eccezionalmente quest’anno si svolgerà, per motivi di calendario, il giorno 29, sarà aperta, la sera di sabato 27 aprile, giorno in cui cade la commemorazione del diciottesimo anniversario dell’attentato in cui il Maggiore Nicola Ciardelli perse la vita. L'evento previsto è il concerto dell’Orchestra di Unipi, diretta dal Maestro Manfred Giampietro, alle ore 21.15, presso il Teatro Verdi, grazie alla sinergia e alla comunione di intenti con l'Università di Pisa, in particolare con il Cidic e il suo Direttore, Prof. Saulle Panizza, peraltro responsabile scientifico del progetto.

A chiusura, la sera di lunedì 29 aprile, con replica prevista per il giorno successivo, martedì 30 aprile, l’evento 'Green Theatre di Solidarietà', finalizzato a raccogliere fondi per il progetto di oncoematologia pediatrica in Kosovo, organizzato grazie alla collaborazione di Renato Raimo e Isabella Turso, che porteranno in scena lo spettacolo 'Spogliati nel Tempo' nella cornice del B&B Camilla, di Monica Santerini.

"Una Giornata frutto di una straordinaria sinergia - afferma la Presidente dell'Associazione, Federica Ciardelli - che ancora una volta vede protagonista la città e le scuole di ogni ordine e grado, accolte nei luoghi istituzionali, di studio e di ricerca, di cura e di accoglienza, sotto il comune denominatore della partecipazione, della condivisione e dell’impegno di ognuno per la realizzazione di una società più consapevole delle diversità presenti nel tessuto sociale, più attenta ai bisogni ed alle esigenze di tutti e più solidale".

Tutela dell’ambiente, pace e, ovviamente, solidarietà, i temi della giornata. Per questo l’Associazione Nicola Ciardelli pone al centro, anche quest’anno, tra i percorsi proposti, l’importanza del supporto e del sostegno verso coloro che si trovano in difficoltà, accogliendo al proprio interno la mattina del 29 aprile al Teatro Verdi l’evento 'Donaci Ilaria', organizzato e promosso dal Prof. Marco Alestra, insieme ad Avis, Agbalt e Liceo scientifico F. Buonarroti. Tra le novità proposte per la Giornata 2024 e nella medesima direzione anche il percorso della 'Gentilezza', che propone un dialogo intergenerazionale, organizzato con la collaborazione dell’Istituito Comprensivo V. Galilei. Coinvolta l’intera città e tantissimi luoghi significativi e diversi tra loro, molti dei quali all’aperto, compresi due grandi poli, il Giardino Scotto e il Parco di San Rossore, che accoglieranno, da soli, oltre 50 delle 200 classi in presenza, proponendo percorsi che si ispirano ai principi ed ai valori contenuti nella Carta costituzionale.