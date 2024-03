Vicopisano: una panchina lilla per celebrare la Giornata contro i disturbi del comportamento alimentare

L'amministrazione comunale di Vicopisano continua il suo impegno contro i disturbi del comportamento alimentare anche in occasione del 15 marzo, Giornata del Fiocchetto Lilla dedicata proprio ai DCA. "Il 16 marzo alle 17 sarà inaugurata, nel giardino del distretto socio-sanitario di via dei Mezzi a Vicopisano - spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Valentina Bertini - una panchina lilla, sia per aderire alla campagna nazionale, #coloriamocidililla, sia come importante simbolo dell'attenzione crescente che la nostra amministrazione sta riservando alla divulgazione di informazioni, indicazioni e strumenti per i ragazzi e le ragazze che soffrono di queste patologie e anche per le famiglie".

"A seguire, alle 18, Matteo Campana, un giovane ingegnere e volontario antincendio e della Misericordia di Vicopisano, nostro concittadino, presenterà in Sala Consiliare il suo libro-diario, in cui racconta come ha affrontato, e superato, i DCA, dialogando con la Consigliera alla Cultura Elena Pardini, alla presenza anche della psicologa Federica Giusti. La partecipazione è libera e gratuita".

Le attività dell'amministrazione per sostenere giovani e famiglie nell'affrontare e vincere i DCA, vere e proprie patologie che portano a conseguenze negative da molti punti di vista, sociale e lavorativo, ad esempio, ma soprattutto della salute e del benessere psico-fisico non si fermano.

"In attesa di attivare uno sportello dedicato, all'interno del Polo Generazioni, nel distretto, contiamo sempre su un'associazione di riferimento, estremamente valida, per tutti e tutte coloro che si rivolgono a me o all'ufficio sociale, o al sindaco Matteo Ferrucci e ad altri amministratori" dice Bertini.

"Si tratta de 'La vita oltre lo specchio'. Proponiamo di rivolgersi a queste persone, perché molto competenti, al suo interno, infatti, ci sono sia familiari e persone che sono andate oltre i DCA che operatori e professionisti che sanno come rendere migliore la vita di chi ha questi disturbi e di coloro che gli stanno accanto. Nel sito www.lavitaoltrelospecchio.it ci sono tutti i recapiti telefonici e le email per contattare l'associazione e molte informazioni e notizie utili".