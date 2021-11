Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: le iniziative a Pisa

Il Comune di Pisa celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma giovedì 25 novembre, con un calendario di iniziative che proseguiranno fino alla fine del mese.

"Anche quest’anno l’amministrazione comunale - spiega il vicesindaco Raffaella Bonsangue - ha voluto realizzare una serie di iniziative per celebrare la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’assemblea delle Nazione Unite, che ha indicato nell’arancione il colore scelto per l’appuntamento. Un cambiamento culturale, radicale, può realizzarsi solo attraverso l’educazione al rispetto, promuovendo iniziative che facciano riflettere le comunità sulla complessità del fenomeno. Come amministratori ci stiamo impegnando e ci impegneremo per dare maggiore attenzione a questo fenomeno, specialmente tra i giovani, per 'sfidare' quei pregiudizi e quelle forme di aggressività manifesta o 'invisibile' sulle donne, continuando l’opera di sensibilizzazione, con ogni mezzo, affinché si rimuovano le origini di questa piaga che continua, purtroppo, tutti i giorni, a causare vittime".

Alcuni degli appuntamenti in programma sono già andati in scena nei giorni scorsi. Di seguito il calendario degli appuntamenti.

DA 16 A 25 NOVEMBRE

Iniziativa 'La Violenza non ha colore'

Organizzatore: Coordinamento Donne Unitario di Pisa CGIL, CISL, UIL

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE, ore 17:00

Stazione Leopolda, Piazza Guerrazzi, Pisa

Tavola rotonda 'Lavoro e inclusione: un ponte per il post pandemia'

Organizzatore: Coordinamento Etico dei Caregivers

VENERDÌ 19 NOVEMBRE, ore 21:00

Teatro Nuovo – Ass. Binario Vivo, Piazza della Stazione, Pisa

Spettacolo 'Scarpette rosse. Parole e musica contro la violenza sulle donne', regia di Marco Rossi.

Organizzatore: Associazione Oncologica Pisana “P. Trivella”

Contatto: tel. 3703623354 - email aopitrivella@libero.it

SABATO 20 NOVEMBRE, ore 15:00

Piazza XX Settembre, Pisa

'Una camminata per affidarsi'

Organizzatore: Associazione Famiglia Aperta (APS)

Contatto: tel. 3473027300 - email presidenza.famigliaaperta@ gmail.com

DOMENICA 21 NOVEMBRE, ore 15:30

Teatro Nuovo, Piazza della Stazione, Pisa

Evento musicale 'NOI... di nuovo insieme'

Organizzatore: Associazione Liberamente Arte Vocale

Contatto: tel. 3461088545 - email liberamente.associazione@ gmail.com

25 NOVEMBRE

'Un braccialetto per ricordare'

Distribuzione di braccialetti arancioni in occasione delle iniziative per la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”

Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità del Comune di Pisa

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE, ore 08:00

Palazzo Gambacorti, piazza XX Settembre, Pisa

Esposizione dello striscione 'No alla violenza sulle donne'

Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE, ore 09:00

Ponte di Mezzo

Cerimonia dell’alzabandiera 'No alla violenza sulle donne'

Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE, ore 10:00

Intitolazione di una via ad Artemisia Gentileschi, area ex Vacis, Pisa

Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE, ore 10:45

Sala Rossa di Palazzo Gambacorti, piazza XX Settembre, Pisa

Saluto alle dipendenti

Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE, ore 11:00

Sala Baleari di Palazzo Gambacorti, piazza XX Settembre, Pisa

Diretta sui canali Facebook e Youtube del Comune di Pisa

Convegno 'Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne'

Contatto: email cronaca.pisa@lanazione.net

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE, ore 15:00 / 17:00

Officine Garibaldi, Via Gioberti, n. 39, Pisa

Convegno 'La violenza di genere e la sua narrativa: approcci legali, clinici e giornalistici'

Organizzatore: Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa

Contatto: Avv. Valentina Abu Awwad - email valentinaabuawwad@amdlaw.eu

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE, ore 17:30

Illuminazione di colore arancione delle Logge di Banchi - 'Orange The World'

Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE, ore 18:00

Illuminazione di colore arancione della Torre Pendente - 'Orange The World'

Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Pisa

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE

Apertura selezioni per l’assegnazione della Borsa di Studio intitolata a Valeria Solesin per la frequenza della XXIX Edizione del Master in CIBA

Organizzatore: Associazione culturale Eraclito 2000

Contatto: Presidente Diana Pardini - tel. 3478840534 - email segreteria@eraclito2000.it

VENERDÌ 26 NOVEMBRE, ore 10:00 / 12:00

Sala F. Baroni, CGIL di Pisa, viale Bonaini, n. 71 e https://www.facebook.com/ DonneCgilToscana/

Tavola rotonda 'Un vaccino contro la violenza: lavoro, autonomia, indipendenza e cultura del rispetto!!!'

Conclusioni di Susanna Camusso - Responsabile politiche di genere Cgil nazionale

Organizzatore: Coordinamento Donne CGIL di Pisa e CGIL regionale Toscana

VENERDÌ 26 NOVEMBRE, ore 17:00

Sala Regia di Palazzo Gambacorti, piazza XX Settembre, Pisa

Presentazione del libro 'Tre pisane in trincea. Quattro anni di battaglie per il Centro Oncologico Pisano' di Anna Di Milia Tongiorgi, Paola Pisani Paganelli, Isabella Salvini Calamai

Organizzatore: Associazione 'Valori e Tradizione'

Contatto: Presidente Carla Ferri - tel. 3385252551

SABATO 27 NOVEMBRE, ore 08:30

Sala Convegni, Grand Hotel Duomo, via Santa Maria, n. 97, Pisa

Convegno 'Rete Codici Rosa in epoca Covid-19'

Organizzatore: Briefing Studio s.r.l.

Contatto: tel. 050981242 - email info@briefingstudio.it

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE, ore 17:00

Sala dei Cammelli, Grand Hotel Duomo, via Santa Maria, n. 97, Pisa

Incontro 'Fidapa BPW sezione di Pisa dice NO alla violenza sulle donne'

Organizzatore: FIDAPA BPW - sezione di Pisa

Contatto: email fidapapisa@gmail.com

NOVEMBRE

'Dipingiamo una panchina di colore arancione', in un giardino pubblico di Pisa

Organizzatore: Inner Wheel Club di PISA