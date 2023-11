Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne: le iniziative Aoup

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre, Fondazione Onda lancia la terza edizione dell’Open Week, dal 22 al 28 novembre, per incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio. Lo scopo è avvicinarle alla rete di servizi antiviolenza, ai percorsi di accoglienza protetta e ai progetti di continuità assistenziale e di sostegno. Negli oltre 200 ospedali con il Bollino rosa e nei centri antiviolenza che hanno aderito ci saranno iniziative gratuite per le donne: consulenze, visite, colloqui, info point, distribuzione di materiale informativo, incontri pubblici, mostre e spettacoli.

In Aoup sono tre le iniziative previste, promosse e patrocinate dal Cug-Comitato unico di garanzia, Bollini rosa e Centro di coordinamento regionale per la salute e la medicina di genere.

Dal 24 al 28 novembre: mostra interattiva sulla prevenzione e il riconoscimento della violenza di genere dal titolo 'Storie in movimento'. Dalle 10 del 24/11 all’Ospedale di Cisanello, Edificio 10, piano terra - Area di attesa ambulatori percorso endocrinologico. La mostra prevede l'installazione di un totem con la possibilità di ascoltare tramite QR testimonianze di donne che hanno subito violenza di genere. Evento realizzato in collaborazione con la sezione di Pisa dell'Aipd-Associazione italiana persone down, la cooperativa sociale Alzaia e la cooperativa sociale Il Simbolo.

Il 24 novembre: spettacolo teatrale dal titolo 'Quando guardo, vedo?' (a cura della Compagnia Divagamente) sulla prevenzione e il riconoscimento della violenza di genere all’Ospedale di Cisanello, Edificio 10, piano terra - Area di attesa ambulatori percorso endocrinologico, dalle 18 alle 19.30. L’evento è realizzato secondo la tecnica del Teatro dell'Oppresso che prevede un'interazione diretta con il pubblico che, grazie a varie tecniche, da spettatore, diventa attore.

Il 26 novembre: spettacolo teatrale realizzato dalla compagnia del 'Teatro del Ghigno' (regia di Paola Maccario) dalle 18 alle 20 al Teatro Nuovo in Piazza della Stazione, 16 a Pisa

"L’obiettivo dell’edizione di quest’anno - afferma Francesca Merzagora, presidente Fondazione Onda - è sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di diversi tipi di violenza, oltre a quella fisica e sessuale. Esistono infatti violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica. E' importante sottolineare come il controllo esercitato su una donna non scaturisce solamente dalla forza fisica, ma anche dalla volontà di controllare e limitare la sua libertà personale in tutti i sensi, con lo scopo di isolarla e lederne la dignità. A tutto ciò, si aggiunge anche una tematica nuova, quella della 'violenza della malattia'. Quando una patologia irrompe nella vita di una persona, può avere, oltre alle conseguenze psico-fisiche, un impatto drammatico sulla qualità di vita, stravolgendo la quotidianità e le relazioni, minando il senso della propria identità. Proprio per questo, a partire dal 18 novembre, promuoveremo anche la campagna di sensibilizzazione #Violenzaalplurale, finalizzata a far luce su tutti i tipi di violenza femminile e a dare supporto alle donne che vivono situazioni di disagio".