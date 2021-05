L’Università di Pisa celebra la Giornata Internazionale dei Musei 2021

Il 18 maggio 2021 si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale dei Musei promossa da ICOM (International Council of Museums) e che quest’anno ha come tema 'Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi' per invitare i musei a immaginare e condividere nuove pratiche di (co)creazione di valori, nuovi modelli commerciali per le istituzioni culturali e soluzioni innovative per le sfide sociali, economiche e ambientali del presente. Anche l’Università di Pisa, con il suo Sistema Museale di Ateneo (SMA), sarà attiva con numerose iniziative, volte a ricordare che scienza e cultura possono trovare nuovi modi per continuare la loro diffusione, anche in tempi di pandemia, con un programma di premiazioni, seminari e vis ite virtuali in versione online, e al tempo stesso anche di visite libere e guidate in presenza (a ingressi contingentati e con prenotazione obbligatoria).

Alle ore 15 si terrà online la premiazione del concorso fotografico Fi/oTO 2021, organizzato ogni anno dall’Orto e Museo Botanico. Le 30 opere meritevoli di questa edizione si possono vedere e votare sulla pagina Facebook dell’Orto e Museo Botanico: le 12 foto che avranno ottenuto più like verranno pubblicate nel calendario 2022 dell’Orto e Museo Botanico e saranno oggetto di un’esposizione fotografica nelle sale del Museo Botanico. Sempre alle ore 15 è previsto un incontro online dedicato alle persone con Alzheimer: una visita virtuale della Gipsoteca di Arte Antica, incentrate sui suoi gessi. Dalle ore 16, sempre all’Orto e Museo Botanico, si terranno delle visite guidate alla mostra delle foto che saranno inserite nel calendario 2022 dell’Orto e Museo Botanico. Infine alle ore 16, 16:15, 16:30, 16:45 , 17 e 17:15 ci saranno le visite guidate, a gruppi di massimo 8 persone, sono gratuite con prenotazione obbligatoria.

Alle ore 18 in poi sarà presentata, in modalità virtuale, l’attività pilota di Fondazione Sistema Toscana per il progetto di innovazione e inclusione sociale CultureLabs che ha visto coinvolti i nostri musei in iniziative di tipo partecipativo con comunità di migranti. A seguire sono previsti due webinar, il primo condotto dal direttore del Museo di Anatomia Umana 'F. Civinini' sul tema 'Dante e l’anatomia medievale', il secondo dalla direttrice del Museo di Anatomia Veterinaria dedicato alla storia evolutiva del cavallo. L'Università ricorda infine che molti dei musei universitari pisani sono di nuovo aperti e visitabili. Informazioni e prenotazioni alla pagina https://www.sma.unipi.it/2021/ 05/giornatamusei2021/.