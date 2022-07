San Giuliano Terme, al via i soggiorni estivi a San Rossore per gli over 60

A partire dal 12 luglio l'amministrazione comunale di San Giuliano Terme darà il via ai soggiorni estivi presso il Parco di San Rossore per le persone over 60.

Sarà possibile passare una mattina al mare e sostare poi al Circolo di San Rossore: il pranzo è a carico dell'utente, che potrà provvedere autonomamente o usufruire del ristorante del Circolo, mentre il trasporto rientra nella quota di partecipazione.

La prenotazione è obbligatoria da effettuare presso il numero telefonico 050 819246, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30, oppure all'indirizzo mail sociale@comune. sangiulianoterme.pisa.it. Il costo del servizio 7 euro per singola giornata prenotata. Il calendario delle mattine organizzate è il seguente: 12, 14, 19, 21, 26 e 28 luglio; 2, 4, 9 e 11 agosto.

“Questa iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Vecchiano e l'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli - afferma l’assessore Francesco Corucc - finalmente possiamo tornare in piena sicurezza a ospitare i nostri cittadini presso le spiagge di San Rossore. Dopo la sospensione del 2020 e un 2021 con minor disponibilità di posti, torniamo a dare un servizio completo, facendo riscoprire ottimi momenti di socialità”.