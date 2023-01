Giornata della Memoria 2023: il programma delle iniziative a Vecchiano

Numerose le iniziative per celebrare la Giornata della Memoria nel Comune di Vicopisano. Si inizia venerdì 20 gennaio, con un doppio appuntamento al Teatro di via Verdi. Alle 10 le classi terze della Scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi incontreranno lo scrittore e fotografo Paolo Mansolillo, autore del libro e del reportage fotografico in alcuni campi di sterminio, in particolare quello di Auschwitz-Birkenau, 'Vite Spezzate', Calibano Editore, e rappresentanti delle associazioni Aned Pisa e Anpi Vicopisano.

Alle 18 sarà presentato, dalla consigliera alla cultura Elena Pardini, alla presenza dell'autore, e con la partecipazione di Anpi Vicopisano, il libro 'Vite Spezzate'. Un viaggio nella memoria e nelle memorie attraverso una serie di testimonianze e un percorso fotografico, immagini, parole ed emozioni che sopravvissuti, familiari, studenti hanno vissuto durante il loro pellegrinaggio ai campi. "Perché adesso e sempre - si legge nel testo - abbiamo il dovere di ricordare e tramandare una delle pagine più atroci della storia dell'umanità affinché il male assoluto non possa ripetersi mai più".

A seguire sarà inaugurata la mostra fotografica "Vite Spezzate", realizzata da Paolo Mansolillo, visitabile gratuitamente fino al 30 gennaio nel foyer del Teatro. Partecipazione libera e gratuita.

Domenica 29 gennaio debutterà lo spettacolo di Teatro Inbìliko, 'L'ultimo Zazou', a Palazzo Pretorio, doppia replica alle 10 e alle 15.30. Prenotazione obbligatoria scrivendo a teatroinbiliko@hotmail.it. Durata un'ora circa, spettacolo itinerante (non sono previste sedute), indicato come non adatto ai bambini. "Con questo spettacolo - spiega Teatro Inbìliko - vogliamo rendere omaggio alla tragedia dei triangoli rosa, i deportati omosessuali, vittime innocenti della società e dello sterminio, condannati due volte, e ancora oggi non adeguatamente onorati. E lo facciamo attraverso la ricostruzione della storia vera di Pierre Seel che lui stesso ci ha raccontato in una autobiografia, diventata anche il manifesto di una presa di coscienza e di una lotta attiva contro la discriminazione. Una lotta che ha senso continuare a combattere nel nostro tempo in cui una reale parità di dignità e di diritti non è ancora, purtroppo, una garanzia per tutti". Con Simone Cassandra, Andrea Giovarruscio, Riccardo Massagli e con Mohared Barone, Valeria Fenudi, Chiara Funari, Martina Gori, Alice Lenzi ed Elisa Mennichelli. Drammaturgia e montaggio, Stefano Gazzarrini, luci Federico Ricci e aiuto luci Gianni Gneri.