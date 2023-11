Giornata mondiale delle adozioni: Cascina festeggia insieme agli studenti

Bella partecipazione all’incontro svoltosi alla biblioteca comunale 'Peppino Impastato' di Cascina per presentare il libro 'Figli di pancia, figli di cuore'. Tante le domande dei bambini e delle bambine che con la loro spontaneità e curiosità hanno reso speciale questo appuntamento. All’incontro, oltre all’assessora al sociale Giulia Guainai in rappresentanza dell’amministrazione comunale, hanno partecipato 3 classi dell’Istituto Comprensivo 'De Andrè', scuola 'Pascoli' e scuola 'Cipolli', docenti dell’Istituto Comprensivo 'Borsellino', docenti dell’Istituto Comprensivo 'Falcone', la dottoressa Elena Ancilotti responsabile del Centro Adozioni Area Vasta Toscana Nord Ovest, famiglie adottive e coppie in attesa.

"Ringraziamo il Centro Adozioni La Maloca per l’organizzazione di questo incontro - ha detto l’assessora Guainai - e per la professionalità con cui, da anni, segue le pratiche e le famiglie nel percorso di adozione. Ne è una riprova la partecipazione attiva e interessata dei bambini e delle bambine che non hanno avuto timore nel formulare domande per soddisfare la loro curiosità".

Per il Centro Adozioni La Maloca a svolgere la lettura con i bambini presenti è stata la dottoressa Marina Papini, affiancata da Camilla Melegari, presidente Maloca, da Walter Curati, della sede centrale di Parma, e da Ilaria Antista, referente della sede di Cascina. Anna Genni Miliotti, autrice del libro 'Figli di pancia, figli di cuore', è invece rimasta bloccata a Prato per le gravi problematiche portate dal maltempo. Non ha però mancato di inviare un affettuoso messaggio ai bimbi presenti in sala per ringraziarli e invitarli alla lettura. Coinvolgenti, poi, le attività e le riflessioni proposte dalla dottoressa Papini, a cui i bambini hanno risposto con spontaneità e curiosità. L’incontro ha anticipato e introdotto la giornata mondiale delle adozioni, fissata dall’Onu per il 9 novembre.

Il Centro Adozioni La Maloca OdV è un ente autorizzato per le adozioni internazionali che accompagna le famiglie nei percorsi di adozione in Colombia, Honduras, Romania e India. Svolge anche cooperazione internazionale in più paesi, supportando progetti rivolti ai minori in difficoltà: numerosi i sostegni allo studio. Al momento La Maloca ha attivi 50 sostegni a distanza in Colombia, India e Nepal.