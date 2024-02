Giornata mondiale contro il cancro pediatrico, la missione di Agbalt: "Un'impresa da vincere insieme"

Un sorriso, una carezza, una risata: basta poco per dare un attimo di spensieratezza a un bambino. Soprattutto quando la quotidianità è fatta di visite, esami e controlli nelle corsie ospedaliere. Il 15 febbraio in tutto il mondo si celebra la Giornata contro il cancro pediatrico e Pisa si è ritagliata un ruolo di primo piano nell'assistenza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie grazie all'impegno volontaristico dell'associazione Agbalt Onlus.

Fondata nel 1986 e radicata anche a Livorno, l'organizzazione offre supporto logistico, psicologico e assistenziale a tutti i nuclei familiari, provenienti da tutta Italia, che devono trascorrere dei periodi più o meno lunghi all'ombra della Torre per seguire le cure e le terapie somministrate dal reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Aoup.

"La mission di Agbalt si divide in due direttrici principali - spiega il presidente Mirco D'Aversa - una è il sostegno al personale medico che ogni giorno lavora in reparto. Mettiamo a disposizione delle borse di studio e sosteniamo la formazione degli specialisti, grazie anche all'indispesabile supporto della Fondazione Pisa. E periodicamente, con i fondi raccolti, partecipiamo all'acquisto di macchinari e dispositivi utilizzati in reaprto".

"La seconda strada è quella del sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti - prosegue D'Aversa - sempre grazie allo sforzo economico della Fondazione Pisa gestiamo l'Isola dei girasoli e il Villaggio del sorriso, due complessi abitativi dove i nuclei familiari possono soggiornare, in modo indipendente, per tutto il tempo necessario alle cure dei piccoli pazienti". Nelle residenze ci sono anche momenti dedicati alle attività ludiche "svolte dal personale volontario dell'associazione, formati in modo rigoroso. E ovviamente viene costantemente offerto il sostegno psicologico".

Nei programmi dell'associazione c'è anche "la creazione di una struttura per lo svolgimento di attività fisica, pensata insieme al Kinetik Center". Fuori dalle strutture ci sono tutte le attività messe in campo per raccogliere i fondi necessari a sostenere i progetti: "Da pochi giorni, ad esempio, è partita la vendita delle Uova di Pasqua solidali. La sensibilizzazione e la veicolazione del messaggio della condivisione dell'impegno nel sostegno a bambini e famiglie è fondamentale".

Il presidente di Agbalt sottolinea: "E' molto importante, quando si affrontano temi del genere, parlare, comunicare e confrontarsi per abbattere stereotipi, sconfiggere paure e scoprire tutte le opportunità che possono essere sfruttate per aiutare".

Martedì 13 febbraio Agbalt, nel programma delle iniziative per la Giornata mondiale, ha piantato un melograno nel giardino del reparto di Oncoematologia pediatrica, simbolo della vita e della solidarietà. Mercoledì 14 febbraio invece nella sala 'Toniolo' dell'Opera della Primaziale è stato presentato il volume 'Gioca con Zeno', edito da Pacini: il libro ha uno scopo propedeutico all'attivtà svolta da Agbalt con i malati e il ricavato delle vendite sarà versato nelle casse dell'associazione per sovvenzionare nuovi progetti e iniziative.

"Chiuderemo il programma di iniziative venerdì 16 febbraio al Centro trasfusionale dell'Aoup con il coordinamento di Fiagop (Federazione italiana associazioni genitori e guariti oncoematologia pediatrica) - spiega D'Aversa - dalle 8 alle 10 i nostri volontari, insieme ad Avis, illustreranno le attività dell'associazione a tutti i donatori. I piccoli pazienti oncologici hanno un bisogno estremo di sangue, midollo ed emocomponenti: la donazione è una parte integrante della nostra attività".

Le donazioni all'associazione possono essere devolute in ogni momento dell'anno, anche al di fuori delle iniziative programmate dall'associazione. Sul sito della Onlus c'è l'apposita sezione 'Donazioni' e per chi volesse entrare nel gruppo di volontari il percorso è molto semplice: "Bisogna contattare la segreteria attraverso la mail o il recapito telefonico segnalati sul sito. Viene svolto un primo colloquio conoscitivo con i responsabili dei volontari e poi un colloquio individuale con lo psicologo. Se non ci sono ostacoli, la persona può entrare a pieno titolo nel gruppo e partecipare a progetti e iniziative".