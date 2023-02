Giornata mondiale contro il cancro infantile all'I.C. Toniolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Anche quest’anno all’Istituto Comprensivo Toniolo si è celebrata la Giornata mondiale contro il cancro infantile, il 15 febbraio. In questa occasione, i bambini della scuola primaria Biagi hanno piantato nel cortile della loro scuola un alberello di melograno donato dall’AGBALT (Associazione dei Genitori dei bambini affetti da Leucemie e Tumori). Si è trattato di un momento di profonda condivisione che si ripete ormai annualmente, nel quale si vuole sensibilizzare bambini e adulti all'importanza della cura e al valore della vita. Il momento della piantumazione è avvenuto alla presenza di un rappresentante dell’AGBALT e in condivisione con il reparto di Oncoematologia Pediatrica all’Ospedale Santa Chiara, dove l’IC Toniolo ha una sezione di scuola primaria e una di scuola secondaria di primo grado attraverso le quali si consente ai bambini e ragazzi ospedalizzati di conservare la normalità del percorso scolastico pur nella difficoltà della malattia. Il melograno, con i suoi semi rossi simbolo di vita è stato scelto ancora una volta per simboleggiare l'unione di tutti noi nella lotta contro il cancro infantile.