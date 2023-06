Giornata mondiale del donatore: i sindaci pisani al centro trasfusionale di Cisanello

"Dona sangue, dona plasma, condividi la vita, condividila spesso”. Questo il manifesto di Avis per la Giornata mondiale del donatore che si celebra il 14 giugno promossa dall’Oms-Organizzazione mondiale della sanità e che a Pisa, al Centro trasfusionale dell’Aoup, vedrà protagonisti alcuni sindaci dell’area pisana che, insieme all’arcivescovo monsignor Giovanni Paolo Benotto e ad altre autorità civili e militari, porteranno la loro testimonianza per sensibilizzare la popolazione sul tema della solidarietà e dell’importanza della donazione periodica.

I primi cittadini saranno ricevuti giovedì mattina intorno alle 10 dal direttore dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, Alessandro Mazzoni, insieme al suo staff, alla direttrice dell’Officina trasfusionale di area vasta Maria Lanza e alle associazioni dei donatori, per lanciare all’unisono un appello forte al senso civico di ciascun cittadino sull’importanza di compiere un gesto che, specie per i malati cronici che hanno bisogno un supporto trasfusionale per sempre, equivale a una speranza di vita.

Molti paesi a basso e medio reddito sono ancora in enorme difficoltà nell’approvvigionamento di prodotti ematici sicuri. Ecco perché è importante il ruolo che ogni singola persona può svolgere, donando il sangue e il plasma.

Si tratta dell’ennesima iniziativa promossa a Pisa per attirare le persone a donare prima delle vacanze estive, quando le sacche di sangue negli ospedali scarseggiano e invece servono più che nel resto dell’anno.

Il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050/993741-3742.