Pontedera, giornata da supereroi al Centro trasfusionale

Lunedì 14 giugno in occasione della Giornata mondiale della donazione di sangue anche i supereroi dei fumetti più famosi sbarcheranno al Centro trasfusionale dell’ospedale di Pontedera. "Quest'anno l'Italia - spiega Silvia Ceretelli, direttore dei Centri trasfusionali di Pontedera e Volterra - è stata scelta come Paese rappresentante dell'evento globale della Giornata della donazione. A questo evento così importante anche noi vogliamo partecipare per festeggiare e ringraziare i nostri donatori, che nel periodo pandemico sono stati sempre presenti e hanno assicurato le cure necessarie a chi ne aveva bisogno. Così nelle giornate del 14 e 15 giugno abbiamo pensato di introdurre una novità nel nostro allestimento classico. Tutta la sala, poltrone comprese, saranno decorate con le immagini dei supereroi perché è giusto che il donatore di sangue debba davvero sentirsi come gli idoli dei fumetti in quanto agisce e dona in modo anonimo, volontario, consapevole, periodico, per sconfiggere il male ed assicurare il bene attraverso la trasfusione e gli emoderivati. Anche nella sede di Volterra ci saranno sorprese per tutti e, per l’occasione è stato organizzato un 'plasma day' con apertura prolungata del centro".

"Donare il sangue - conclude Ceretelli - è sicuro e non ha alcuna controindicazione. Venite a donare perché il bisogno di sangue nei nostri ospedali non conosce pause, neanche in estate. Il sangue negli ospedali serve adesso come sempre e i donatori non devono temere di donarlo: tutti i Centri trasfusionali aziendali hanno messo in atto misure di sicurezza per donatori e operatori".

Donatore può essere chiunque, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 chilogrammi. Tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita. Chi dona per la prima volta (aspirante donatore) può farlo esclusivamente dopo aver effettuato un colloquio preventivo con i medici ed esami di controllo pre-donazione. La cosiddetta 'donazione differita' ha lo scopo di aumentare la sicurezza trasfusionale per i pazienti e tutelare la salute del cittadino. Nel caso in cui il donatore sia stato recentemente vaccinato contro il Covid-19 è importante esibire il certificato vaccinale.

Sul sito della Azienda Usl Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione 'Come fare per' sono riportate le risposte alle domande più frequenti sull’argomento e indicazioni sul centro trasfusionale più vicino:

- Ospedale Lotti, via Roma, 151 Pontedera (PI); prenotazioni telefono 0587 273275 (da lunedì a sabato ore 8 - 11)

- Ospedale S. Maria Maddalena, area S. Lazzaro Volterra (Pi); prenotazioni telefono 0588 91843 (da lunedì a sabato ore 8 - 10).