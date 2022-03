Giornata mondiale delle malattie rare: si illumina la facciata del municipio di Cascina

Anche il Comune di Cascina ha aderito al 15° ‘Rare Disease Day’, la Giornata mondiale delle malattie rare. Un ‘compleanno’ importante che arriva a pochi mesi dall’adozione di un nuovo strumento di promozione dell’equità: la Risoluzione ONU 'Addressing the challenges of persons living with a rare disease and their families', adottata lo scorso dicembre 2021 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questa risoluzione è particolarmente importante per le persone con una malattia rara, perché intende affrontare le sfide delle persone che convivono con tali patologie, pazienti e familiari. Il tema di quest'anno è 'Accrescere la consapevolezza e promuovere l'innovazione per le malattie rare'.

Questa giornata è un’occasione per richiamare l’attenzione su questa importante tematica e per cercare di porre fine alle disparità dei malati rari quanto ad accesso alla diagnosi, al trattamento, alle cure e alle opportunità sociali. Il Comune di Cascina ha aderito alla campagna di sensibilizzazione delle malattie rare promossa dal Forum della Associazioni Toscane per le Malattie Rare, illuminando con i colori simbolo della ‘Rare Disease Day’ la facciata del Municipio.