Giornata mondiale dei minori scomparsi: Polizia in piazza con gazebo informativi

In occasione della Giornata mondiale dei minori scomparsi, che cade il 25 maggio, la Questura di Pisa e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Volterra hanno organizzato dei gazebo informativi, nell’ottica del concetto di 'Polizia di prossimità', rispettivamente in piazza XX settembre a Pisa e in piazza dei Priori a Volterra. Il personale specializzato degli Uffici Minori e degli Uffici anticrimine ha distribuito un pieghevole informativo, realizzato dalla Polizia di Stato, con consigli utili per i minori; inoltre, hanno anche omaggiato i tanti giovani che si sono avvicinati incuriositi dalla tematica anche un segnalibro, riportante numeri utili da contattare in caso di emergenza. Il Commissariato di Pubblica sicurezza di Pontedera ha distribuito il pieghevole informativo ed il segnalibro ai ragazzi frequentanti le classi terze della scuole secondarie cittadine 'Curtatone' e 'Pacinotti'.