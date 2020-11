Giornata Mondiale del Neonato Prematuro: Logge di Banchi in viola

Oggi, martedì 17 novembre, si celebra la Giornata Mondiale del Neonato Prematuro, un'occasione per richiamare l'attenzione sul tema della prematurità e per sensibilizzare la popolazione sulle problematiche che i piccoli nati troppo presto e i loro genitori devono affrontare durante il percorso di sopravvivenza e crescita. L’amministrazione comunale di Pisa, su indicazione dell’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini, ha deciso di aderire alla giornata simbolo della prematurità, illuminando le Logge dei Banchi di viola.

Come tutti gli anni, la Società Italiana di Neonatologia (SIN) insieme a Vivere Onlus, Coordinamento delle Associazioni dei Genitori, ha rinnovato l’invito ai Sindaci e alle amministrazioni comunali di tutta Italia per far illuminare di viola, colore simbolo della prematurità, i monumenti più rappresentativi nelle diverse città. Nonostante il difficile momento storico che l’intero Paese sta attraversando, l’adesione è stata molto forte. Sarà un giorno in cui le regioni, attualmente divise dalla pandemia, avranno l’occasione di essere unite in un abbraccio solidale 'virtuale' sotto un solo colore: il viola della prematurità.