Giornata Mondiale della Terra: a Pisa la prima Conferenza Internazionale Unesco 'Chair in Comunità energetiche sostenibili'

Tutto pronto, a Pisa, per la prima Conferenza Internazionale Unesco 'Chair in Comunità energetiche sostenibili'. L’evento con cui, lunedì 22 aprile, l’Università di Pisa e la città prenderanno parte alle iniziative per la 54ª Giornata Mondiale della Terra, la manifestazione istituita nel 1970 per celebrare l'ambiente e la salvaguardia del nostro pianeta. La Conferenza, che si terrà nell’aula magna del polo congressuale 'Le Benedettine' dell’Ateneo pisano a partire dalle 8.30, sarà il momento anche per fare il punto su due anni di lavoro della Cattedra Unesco dell’Università di Pisa. Ma soprattutto, sarà l’occasione per inviare una dichiarazione congiunta all’indirizzo del G7 Clima, Energia e Ambiente, in programma alla Reggia di Venaria Reale, in Piemonte, dal 28 al 30 aprile.

"Le attività svolte dalla cattedra dell’Unesco in 'Sustainable Energy Communities' in questi due anni - spiega il professor Marco Raugi, direttore della Unesco Chair pisana - hanno evidenziato come le comunità energetiche sostenibili siano un fondamentale strumento abilitante per un’integrazione sostenibile di spazi, comunità, persone. La conferenza del 22 aprile prossimo, intende proprio mettere in luce le ricerche e il rilievo nazionale e internazionale che queste comunità energetiche stanno assumendo attraverso interventi di studiosi di caratura internazionale e di professionisti, con l’ausilio di confronti e dibattiti".

"Nel panorama delle energie rinnovabili - prosegue Raugi - le comunità energetiche possono contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi climatici, incrementando l’uso di energia accessibile e conveniente per tutti Investendo nelle comunità energetiche si possono, infatti, ottimizzare i consumi di energia, lottare contro la povertà energetica e favorire l’uso dell’energia rinnovabile per compiere progressi significativi verso lo sviluppo sostenibile".

Rivolta ad esperti, scienziati, ricercatori, educatori, decisori politici e professionisti, la Conferenza Internazionale organizzata dalla Unesco Chair in 'Sustainable Energy Communities' dell’Università di Pisa si propone, così, di esplorare il ruolo potenziale della diffusione delle comunità energetiche anche attraverso l’interazione con i siti patrimonio mondiale dell’Umanità per la mitigazione del cambiamento climatico.

Quattro gli obiettivi principali della Conferenza, che confluiranno in una Dichiarazione rivolta ai partecipanti del G7 Clima, Energia e Ambiente che si aprirà il 28 aprile alla Reggia di Venaria Reale: identificare le tendenze future e le nuove opportunità per l'implementazione delle comunità energetiche sostenibili; esaminare l'impatto e le sfide della diffusione su larga scala delle comunità energetiche nei siti patrimonio inalienabile dell’umanità; condividere le migliori pratiche e i successi nell'implementazione su larga scala attraverso la presentazione di casi di studio nazionale e internazionale; facilitare il confronto e la collaborazione tra esperti, in particolare tra Istituti Unesco, Centri Unesco di categoria 2 e Cattedre Unesco, in questi ambiti.