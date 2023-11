'Giornata nazionale degli alberi', il 25 no - Rsa Remaggi Cascina - Rsa Le Sorgenti San Giuliano Terme

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Per celebrare la "Giornata Nazionale degli Alberi", il 25 Novembre 2023 si terranno due eventi presso le RSA Remaggi e Le Sorgenti, situate rispettivamente a Cascina e a San Giuliano Terme. In entrambe le strutture, alle ore 10:00 e alle ore 12:00, verrà piantato un albero da frutto nel parco adiacente, con la partecipazione degli ospiti, dei familiari e dei cittadini che vorranno intervenire. Gli alberi da frutto sono stati gentilmente offerti dall'azienda VIVAI PAGANELLI di Cascina. Sogefarm Farmacie Comunali di Cascina offrirà un rinfresco per condividere un momento di convivialità e scambio. Questa iniziativa ha lo scopo di promuovere la consapevolezza dell'importanza degli alberi e delle foreste per la salvaguardia dell'ambiente e per il benessere delle generazioni presenti e future. Inoltre, si vuole valorizzare il ruolo delle persone anziane nella società, coinvolgendole in un'attività che possa apportare benefici sia sul piano fisico che su quello psicologico. Infatti, il contatto con la natura può favorire il rilassamento, la riduzione dello stress, il miglioramento dell'umore e dell'autostima, la stimolazione delle funzioni cognitive e sensoriali, l'incremento della socializzazione e dell'integrazione. La piantumazione di alberi può anche rappresentare un gesto simbolico di speranza, di cura e di responsabilità verso le generazioni future. Si invitano quindi tutti i cittadini a partecipare agli eventi organizzati dalle RSA Remaggi e Le Sorgenti, per celebrare insieme la festa nazionale degli alberi e per rendere omaggio alle persone anziane che vivono nelle strutture.