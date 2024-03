Venerdì 15 marzo si celebrerà la XIIIª Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata al contrasto dei disturbi alimentari. Associazioni, comunità scientifiche e centri di cura per l'occasione si uniscono per sensibilizzare su queste complesse problematiche, sempre più diffuse tra giovani e giovanissimi. Sul territorio pisano è l'associazione 'La vita oltre lo specchio' a promuovere attività di prevenzione, di coordinamento con gli operatori del settore e di supporto a pazienti e famiglie. Ed è proprio l'associazione a osservare come negli ultimi anni, soprattutto dopo l'isolamento sociale causato dalla pandemia, l'età di insorgenza dei disturbi si sia abbassata, presentandosi spesso in forme gravi, accompagnate da autolesionismo e tentativi suicidari.

'La vita oltre lo specchio', con la guida di Azimut Treks, per la ricorrenza proporrà una camminata nel Parco di San Rossore nella giornata di domenica 17 marzo. Si tratta di un'attività non nuova per l'associazione, ripetuta negli anni per condividere bellezza e rigenerazione nella natura per malati, familiari e operatori. Ma quella che si svolgerà domenica prossima sarà ancora più improntata sulla sensibilizzazione e la promozione di solidarietà, oltre che per favorire la raccolta fondi per il finanziamento dei progetti e per ispirare altre associazioni a replicare l'iniziativa.

Il Comune di Pisa sosterrà l'iniziativa illuminando Logge di Banchi di lilla dal 15 al 17 marzo, esprimendo in questo modo "vicinanza alle persone colpite da un disturbo così complesso e alle lore famiglie". Con queste parole l'assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, ha esordito nel presentare insieme all'associazione le iniziative per la XIIIª edizione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla. "Le istituzioni hanno un ruolo importante nel farsi promotrici di contrasto ai distubi del comportamento alimentare - ha proseguito Bonanno - e crediamo nell'importanza del fare rete con le scuole e con le associazioni che lavorano in prima linea con i pazienti e con le loro famiglie. Per questo ringrazio l'associazione 'La vita oltre lo specchio', con cui ormai collaboriamo da anni, per il suo impegno quotidiano e per la disponibilità a unirsi a noi nel contrastare queste malattie".

'La vita oltre lo specchio', in prima linea contro i disturbi alimentari

"L'obiettivo della nostra associazione è quello di diffondere la consapevolezza sui disturbi del comportamento alimentare in tutto il Paese, evidenziando il ruolo delle associazioni e del Coordinamento nazionale dei disturbi alimentari, del quale siamo co-fondatori - ha spiegato Maddalena Patrizia Cappelletto, presidente dell'associazione 'La vita oltre lo specchio' - vogliamo dimostrare la nostra resilienza, il nostro impegno nel contrasto ai disturbi alimentari, promuovendo dialogo e cambiamento. Da qui il bisogno di momenti di leggerezza ma anche di condivisione, come quelli che proponiamo in modo specifico con la camminata di domenica, affinché i nostri progetti possano continuare e rafforzarsi, alimentando la speranza di uscire insieme dal tunnel buio della malattia e mantenendo alta l'attenzione su questi problemi anche dopo la Giornata del Fiocchetto Lilla".

L'associazione 'La vita oltre lo specchio' fin dalla sua nascita, nel 2014, lavora sul territorio con progetti di sensibilizzazione sul fenomeno e di prevenzione, entrando nelle scuole, dove si trova la fascia d'età più esposta e più colpita da questo tipo di malattie, grazie a una rete di volontari e volontarie che arrivano da esperienze dirette o indirette con i disturbi del comportamento alimentare (DCA) o che sono operatori qualificati del settore (psicologi, dietisti, endocrinologi).

"Ringrazio l'assessore Bonanno e, tramite lei, l'amministrazione comunale per la vicinanza che dimostrano alla nostra causa - commenta il dottor Giovanni Gravina, endocrinologo e responsabile del comitato scientifico dell'associazione - che presenta una complessità dovuta al fatto che non è semplice trovare strumenti e metodologie utili per portare a compimento in modo efficace i progetti di prevenzione che l'associazione porta avanti. Esistono, infatti, studi scientifici che hanno evidenziato come alcune metodologie siano risultate, se non neutre, addirittura controproducenti. 'La vita oltre lo specchio' - specifica Gravina - oltre a impegnarsi nel lavorare con le corrette metodologie e a condividerle con altre associazioni in territorio nazionale, si pone altri due obiettivi: la facilitazione dell'accesso alle cure per i malati e il sostegno alle loro famiglie là dove questo accesso risulti difficoltoso. Un fattore di rilevante importanza considerando che a livello nazionale si stima che l’8% della popolazione tra i 12 e i 25 anni soffre di un disturbo alimentare".

Hanno preso parte alla conferenza stampa varie figure dell'associazione: oltre a Cappelletto e Gravina che hanno preso parola, sono state infatti presenti Stefania Venturin, membro del Consiglio Direttivo dell’associazione; Annalisa Panicucci, segretaria; Carla Piccione, responsabile volontari; Irene Mazzei, volontaria; Ilaria de Gioia, volontaria; Francesca Gagliardi,volontaria.