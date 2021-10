Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down: a Pisa l'incontro con l'AIPD

'Ripartiamo': una parola con dentro un mondo, che unisce passato, presente e futuro. Non poteva essere che questo, lo slogan scelto per la Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down di quest'anno, che si celebra il prossimo 10 ottobre. Ripartiamo è un'incitazione, una determinazione, un auspicio nell'autunno del 2021, il secondo autunno dall'inizio delle pandemia, ancora carico di preoccupazioni e di incertezze, ma pieno anche di speranza che finalmente si possa, appunto, ripartire. AIPD non si è mai fermata, è vero: a distanza nei mesi di lockdown, poi subito in presenza, non appena è stato possibile, le attività non sono mai state interrotte.

E lo dimostrano i numeri: l’associazione, in questo momento, ha ben 168 progetti attivi, di cui più della metà (93) dedicati a percorsi per l’autonomia: tra questi, 23 percorsi di educazione all’autonomia per adolescenti, 32 'Agenzie del tempo libero' e 16 progetti per pre-adolescenti. Tra le altre attività in corso, ci sono 32 laboratori, 15 attività per bambini e 12 centro diurni. Ora, però, proprio il mese di ottobre, ponte tra l'estate e l'inverno, è il momento dei nuovi inizi e delle nuove partenze.



Ripartono i ragazzi. Si avvieranno in questi giorni nuovi tirocini e inserimenti lavorativi, grazie a progetti e accordi di AIPD nazionale.

Si rimettono in marcia anche gli educatori, che pure non si sono mai fermati e continuano a formarsi, per poter accompagnare i giovani con sindrome di Down verso l'autonomia.

Mentre le coppie costruiscono il loro futuro. La ripartenza più bella ed emozionante è quella delle coppie che, dopo mesi di distanza, hanno ripreso a incontrarsi, a vivere esperienze insieme, finalmente a pensare al futuro.



Potrete trovare in vari punti della città di Pisa le famiglie ed educatori di AIPD per raccontare l'impegno annuale nella difesa dei diritti delle persone con sindrome di Down e nell'abbattere qualsiasi barriera culturale che ostacoli l'inclusione sociale, scolastica e lavorativa:

- IKEA PISA sabato 9 e domenica 10 ottobre ore 10:00 - 19:00 - Carrefour San Giuliano Terme domenica 10 ottobre ore 9:00 - 19:00 - Zona Expo della Pisa Half Marathon in piazza Vittorio Emanuele II sabato 9 ottobre ore 10:00 - 19:00 - Decathlon Navacchio sabato 9 ottobre ore 14:30 - 19:00 - Bar Pasticceria La Petite sabato 9 ottobre ore 9:00 - 18:00