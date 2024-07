Per la Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia arriveranno a Cascina tutte le delegazioni provinciali Unpli della Toscana. La città è stata scelta come sede regionale della Giornata e domenica 7 luglio si terranno sul territorio diversi eventi aperti al pubblico.

Alle 10.30, alla Gipsoteca della Biblioteca comunale di Viale Comaschi, andrà in scena il convegno 'Promuovere per valorizzare', moderato dal presidente delle Pro Loco della provincia di Pisa, Angelo Scaduto. Dopo il pranzo al ristorante La Grotta, le delegazioni saranno accompagnate (alle 15) in una passeggiata a tema 'Alla scoperta di Cascina' a cura della Società Operaia di Cascina. Un itinerario turistico a piedi per scoprire la storia, la cultura, le radici dell’antico borgo fortificato della Repubblica Pisana, le sue torri, le mura, le chiese e le tradizioni dell’artigianato cascinese legato alla lavorazione del legno. Infine, alle 21.15, in Piazza dei Caduti andrà in scena la chiusura in musica con il Concerto della Banda Giovanile Anbima Pisa.

"La Pro Loco di Cascina è fiera e onorata di esser stata scelta come punto d’incontro di tutte le Pro Loco della Toscana in questa giornata di festa - ha detto Paolo Bianca, portavoce della Pro Loco di Cascina - siamo stati selezionati tra tante altre realtà grazie anche al fatto di aver collaborato alla valorizzazione del territorio con eventi culturali, manifestazioni, sagre, feste paesane". "La Pro Loco per l’amministrazione comunale è un punto di riferimento preziosissimo - ha aggiunto Bice Del Giudice, assessora al turismo e alla valorizzazione del territorio del Comune di Cascina - questa giornata e quello che la Pro Loco riuscirà a portare in piazza domenica è la prova di quanto possano essere importanti gli effetti delle buone collaborazioni. Per questo siamo al fianco della Pro Loco di Cascina in una giornata che sarà sicuramente all’insegna della bellezza, della valorizzazione del nostro territorio e delle particolarità che saranno mostrate nel percorso organizzato dalla Società Operaia".

E per la Società Operaia di Cascina era presente alla conferenza stampa Elena Belli, che ha illustrato l’iniziativa in programma alle 15. "La Società Operaia di Cascina è attiva dal 1863 - ha spiegato - e nella Giornata nazionale delle Pro Loco d’Italia mostreremo anche il museo della Società Operaia nella sua sede storica. In occasione di questi eventi proponiamo un tour nel centro storico di Cascina con un percorso per vedere alcuni monumenti di interesse storico culturale e la nostra sede. Vedremo le mura, l’oratorio di San Giovanni, la Chiesa di Cascina e tanti angoli da scoprire".

La chiusura della giornata sarà a cura di Anbima Pisa, con un concerto della banda musicale giovanile. "Lo scopo della nostra associazione è quella di portare la cultura musicale bandistica per le strade - ha detto il presidente Alfredo Galdieri - siamo contenti e orgogliosi che la Pro Loco e l’amministrazione di Cascina ci abbiano coinvolto con la nostra rappresentativa giovanile, con i ragazzi che arrivano dalle associazioni musicali di tutta la provincia".

A chiudere la conferenza è stato Angelo Scaduto, presidente delle Pro Loco della provincia di Pisa: "Cascina è stata scelta perché si è creato un bel feeling con l’associazione cascinese, molto attiva nella valorizzazione del territorio. Ospiteremo nei bellissimi spazi della Gipsoteca comunale tutti i presidenti provinciali Unpli della Toscana e almeno 14 Pro Loco della regione. Questa giornata è importante per imparare a conoscersi e imparare gli uni dagli altri, oltre a promuovere le varie Pro Loco e quello che fanno".