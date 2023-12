E' stata presentata oggi, 6 dicembre, a Palazzo Gambacorti, la Giornata nazionale del servizio civile universale che si svolgerà a Pisa il prossimo 15 dicembre (Stazione Leopolda, piazza Guerrazzi, a partire dalle ore 10). Erano presenti oltre al sindaco Michele Conti anche Michele Sciscioli, capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il professore Pierluigi Consorti, in rappresentanza dell’Università di Pisa, membro fondatore del Consorzio interuniversitario di studi sul servizio civile.

"Mi fa piacere - ha esordito il primo cittadino - che il Governo continui il percorso di attenzione particolare al tema del servizio civile universale e che il Ministero per lo sport e i giovani abbia scelto Pisa per ospitare l’annuale Giornata nazionale del servizio civile universale. Una occasione per i nostri giovani per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, le associazioni del Terzo settore, e svolgere funzioni anche civiche e di solidarietà verso le proprie comunità di appartenenza".

"Si tratta di un appuntamento importante e sono orgogliosa che il ministro Andrea Abodi, che ringrazio, abbia voluto organizzare questo evento nella nostra città - ha detto l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa - è infatti la prima volta che questa Giornata non viene organizzata a Roma e questo è un motivo in più per accogliere con soddisfazione e impegno l’appuntamento ringraziando per la fiducia. Il servizio civile ha un significato valoriale che, dal 2000 quando è stato sospeso il servizio militare obbligatorio, va oltre quella che un tempo era l’obiezione di coscienza alternativa alle armi. Oggi, il servizio civile è avvertito socialmente come generatore di azioni civili, strumento di solidarietà, cooperazione nazionale ed internazionale e tutela di diritti civili, rivolto ai nostri giovani in un processo di costruzione di quello che è il progresso sociale delle nostre comunità".

"All’appuntamento alla Leopolda - ha proseguito l’assessore - Pisa sarà presente con il contributo del nostro Ateneo, delle istituzioni cittadine, delle associazioni del Terzo settore, che ringrazio, e con il coinvolgimento dei ragazzi delle ultime classi delle scuole superiori cittadine. Ci aspettiamo una presenza di oltre 400 tra studenti e studentesse".