Giornata pisana per l'imprenditore Maurizio Marinella

Giornata pisana per Maurizio Marinella, titolare dell'omonima azienda partenopea nata nel 1914 grazie a Eugenio Marinella. L'imprenditore ha visitato e apprezzato molto la nostra città, dove è stato accolto dal Rotary Club Pisa-Galilei, ideatore dell'evento. La giornata si è conclusa con una conferenza nel corso della quale Marinella ha raccontato la storia di un'impresa che ha fatto grande l'Italia e che è motivo di vanto per tutti gli italiani. Marinella, negli anni, ha confezionato cravatte per Carlo d'Inghilterra, per i Kennedy, Barak Obama, per tutti i Presidenti della Repubblica Italiana e per molti uomini del jet set internazionale. La conferenza, tenutasi all'hotel Duomo, è visibile anche sulla pagina Instagram del Rotary Club Pisa-Galilei. Nelle foto: Maurizio Marinella e Giampaolo Russo (Presidente del Rotary Club Pisa-Galilei); Maurizio Marinella con Giampaolo Russo e Roberto Cela (Direttore Tecnico della Primaziale) sulla Torre di Pisa.