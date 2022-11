Giornata internazionale dei prematuri: al Santa Chiara nel ricordo del professor Ghirri

Gioia e commozione insieme, nel ricordo del professore Paolo Ghirri, neonatologo scomparso nel 2019, e per celebrare al contempo la vita che va avanti con i piccoli guerrieri della terapia intensiva neonatale che ogni giorno lottano per lasciare l’incubatrice e tornare quanto prima a casa, nelle braccia dei loro genitori.

In Aoup la Giornata internazionale dei prematuri, che si celebra in tutto il mondo il 17 novembre, sarà connotata da due eventi: l’inaugurazione di una panchina dipinta a mano e l’apposizione di una targa all’ingresso della Neonatologia all’Edificio 2 del presidio ospedaliero di Santa Chiara.

La panchina - dipinta dall’infermiera dell’Unità operativa di Neonatologia (diretta dal professore Luca Filippi), Maya Corsani, aiutata poi a completare la base in viola (il colore dei prematuri), da tutto lo staff diretto dalla coordinatrice infermieristica Barbara Barni, con il contributo dell’Apan-Associazione pisana amici dei neonati (nell’acquisto delle vernici) - verrà scoperta alle 12 nel piazzale antistante l’Edificio 2 al Santa Chiara. Dopodiché si salirà al primo piano e verrà scoperta una targa intitolata al professore Paolo Ghirri, che aveva diretto la Neonatologia fino all’improvvisa scomparsa, avvenuta ai primi di ottobre del 2019.

Sarà dunque un momento di grande partecipazione per ricordare l’insegnamento da lui lasciato e proseguire nelle attività di un reparto di assistenza ad alta specialità per i nati pretermine, con il servizio di trasporto neonatale (Sten) e la terapia intensiva neonatale, che è di riferimento per tutta l’area vasta nord-ovest nel percorso delle gravidanze a rischio materno-fetali.

E’ dal 2008 che è stata istituita, dall’Efnci-European foundation for the care of newborn infants e da altre organizzazioni europee, la Giornata mondiale della prematurità, per aumentare la consapevolezza delle sfide e dell'onere della nascita pretermine a livello globale. Da allora il World Prematurity Day è diventato un movimento intercontinentale con organizzazioni provenienti da più di 100 Paesi che uniscono le forze con attività, eventi speciali e si impegnano ad agire per aiutare ad affrontare la nascita pretermine e migliorare la situazione dei prematuri e delle loro famiglie.

Oltre al colore viola, sinonimo di sensibilità ed eccezionalità, la linea dei calzini è diventata un simbolo per la Giornata mondiale della prematurità. Il piccolo paio di calzini viola, incorniciato da nove calzini a grandezza naturale, simboleggia che 1 bambino su 10 nasce pretermine in tutto il mondo. (Fonte e logo di: Efnci-European foundation for the care of newborn infants).