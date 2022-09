Ancora una giornata di visite gratuite al Centro Memento di Ospedaletto

Una giornata di screening ed esami gratuiti a disposizione di tutte le persone dai 55 anni in su. Si svolgerà venerdì 16 settembre la nuova iniziativa del centro di neuroriabilitazione Memento, inaugurato un anno fa e successivamente dedicato alla memoria di Gianna Gambaccini, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e Acustica Umbra.

"Dopo le iniziative organizzate nel centro storico di Pisa torniamo a offrire una giornata interamente dedicata alla prevenzione delle malattie nella nostra struttura di Ospedaletto" spiega Antonio Melani, responsabile area amministrativa del Gruppo Memento. "Sarà possibile accedere a una serie di esami e test davvero importanti come lo screening cognitivo a cura del dottor Alfonso D'Apuzzo, psicologo, psicoterapeuta e neuroriabilitatore, lo screening podologico a cura del podologo Matteo Marchetti, lo screening posturale a cura della dottoressa chinesiologa Caterina Visicchio, esame della densitometria ossea e Moc - Mineralometria ossea computerizzata a cura dell'associazione I Care e l'esame audiometrico per il controllo dell'udito a cura di Acustica Umbra. Tutti i test per la giornata del 16 settembe sono gratuiti, mentre per l'esame Moc è richiesto un contributo di 5 euro".

"Questo è il quinto appuntamento che il Centro Memento organizza per favorire la prevenzione, onorando così la memoria della dottoressa Gianna Gambaccini, indimenticabile medico e assessore alle Politiche sociali del comune di Pisa a cui è intitolato il nostro Centro". Le visite si svolgeranno venerdì 16 settembre presso il Centro Memento, in via Ferraris 10 a Ospedaletto (Pisa), dalle ore 9.30 alle 18. Per tutti gli esami è necessaria la prenotazione al numero di cellulare 3316889241, mentre l'esame del controllo audiometrico è a ingresso libero.