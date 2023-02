Emergenza sangue: al Centro trasfusionale tornano i supereroi per arruolare donatori

Ancora una giornata di sensibilizzazione sulla donazione del sangue con i supereroi, i 'Cavalieri del sorriso' che tornano in ospedale sabato 4 febbraio, dalle 10 alle 12, con i loro costumi sgargianti fra i vari corridoi e reparti degli Edifici 10 e 30 del presidio ospedaliero di Cisanello per richiamare l’attenzione di operatori sanitari, pazienti, familiari, visitatori, sull’importanza della donazione di sangue ed emocomponenti per un ospedale ad elevata attività chirurgica come l’Aoup.

I beniamini delle fiabe e delle saghe di avventura saranno accompagnati da attivisti delle varie associazioni di donatori (Avis Pisa, Cascina, San Giuliano Terme, Fratres, Croce rossa, Pubblica assistenza, Cavalieri della Croce di Malta Pisa), oltre che dal personale del Centro trasfusionale che forniranno informazioni utili a chi volesse candidarsi per la prima volta alla donazione di sangue. E, come già avvenuto a fine novembre, alcuni dei supereroi si sottoporranno direttamente alla donazione o alla visita preventiva per donare successivamente.

"Arrivano i Supereroi a portare il sorriso": questo il titolo della Giornata di promozione organizzata dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti (diretta dal dottor Alessandro Mazzoni), per realizzare la quale si è dato da fare tutto lo staff sanitario della struttura, in aggiunta alle attività di routine quotidiane, con la supervisione della coordinatrice infermieristica Anna Michelotti. Sono ben 300 ad oggi le sacche fra sangue intero ed emocomponenti raccolte da quando, a partire dal 20 novembre scorso, sono stati organizzati a intervalli regolari tanti eventi di richiamo per avvicinare le persone alla donazione, compreso il consistente contributo dei militari.

Queste sacche si aggiungono a quelle raccolte quotidianamente da donatori abituali e anonimi, che continuano a supportare l’ospedale. A tutti va il ringraziamento per questo importante gesto di solidarietà. L'Aoup ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare le donazioni o gli esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.