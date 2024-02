Torna la Giornata di raccolta del farmaco: oltre 30 farmacie pisane aderenti all'iniziativa

Torna anche quest'anno la Giornata di raccolta del farmaco, che si apre oggi, martedì 6 febbraio, e durerà una settimana: si chiuderà infatti lunedì 12 febbraio.

Nelle 5.000 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (espongono la locandina dell’iniziativa - l’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org) è chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi.

I farmaci raccolti (598.178 confezioni nel 2023, pari a un valore di 5.010.685 €) saranno consegnati a 1.900 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 427.000 persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Il fabbisogno segnalato a Banco Farmaceutico da tali realtà supera il milione di confezioni di medicinali.

A Pisa e provincia, la raccolta si svolgerà il 10 febbraio in circa 34 farmacie dove saranno presenti i volontari del Banco. I farmaci donati dai cittadini sosterranno 12 realtà benefiche del territorio che hanno espresso un fabbisogno di circa 4.000 confezioni di farmaci. Durante l’edizione del 2023 sono state raccolte 2.861 confezioni (pari a un valore di 22.500 euro) che hanno aiutato 1.615 ospiti di 12 enti.

In Toscana, nel 2023, sono state raccolte 36.723 confezioni di farmaci in 349 farmacie, pari a un valore di 301.584 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 26.518 persone aiutate da 118 realtà caritative del territorio regionale.

Enti associati al Banco Farmaceutico destinatari dei farmaci raccolti

Nome Ente Indirizzo Comune ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA DI SAN ROMANO ODV VIA E.FERMI, 1 LOC. SAN ROMANO MONTOPOLI IN VAL D'ARNO CARITAS PARROCCHIALE SAN PIETRO APOSTOLO CASTELFRANCO DI SOTTO P.ZZA GALILEO, 16 CASTELFRANCO DI SOTTO CENTRO APOSTOLICO FONTE DI VITA VIA RINALDO PIAGGIO, 30 PONTEDERA CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI PISA ODV VIA DIOTISALVI ,11 PISA CISOM - FONDAZIONE CORPO ITALIANO DI SOCCORSO ORDINE DI MALTA - PISA VIA CARABOTTAIA, 2 PISA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONSACCO V.ROSPICCIANO, 22/C PONSACCO CRI - CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PISA VIA CASTALDI 2 PISA ISTITUTO BUON SAMARITANO - LORENZANA - PISA VIA I GREPPIOLI, 1B LORENZANA LE QUERCE DI MAMRE VIA DON GIUSEPPE PUGLISI,5 SANTA CROCE SULL'ARNO SOCIETÀ S. VINCENZO DE PAOLI - CONSIGLIO CENTRALE DIOCESI DI PISA E SAN MINIATO VIA DEI CAPPUCCINI,4 PISA VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCINA VIA TERRACINI,2 CASCINA VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA PONTEDERA VIA VALTRIANI,30 PONTEDERA

Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.

La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa. La GRF è realizzata grazie all’importante contributo incondizionato di IBSA Italy, Teva Italia, EG Stada Group e DHL Supply Chain Italia e al sostegno di DOC Generici, Accord Healthcare, Piam Farmaceutici, Zentiva Italia e Zuccari.

L’iniziativa è possibile grazie al sostegno di oltre 19.000 farmacisti (titolari e non) che oltre a ospitare la GRF la sostengono con erogazioni liberali. Anche quest’anno, ci saranno oltre 25.000 volontari.

Farmacie aderenti alla Giornata di raccolta del farmaco 2024