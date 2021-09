Giornata di raccolta rifiuti alla Riserva di Montefalcone

Cittadini, volontari, Carabinieri Forestali e Amministratori comunali si sono rimboccati le manichee, sabato 25 settembre, nella giornata di raccolta rifiuti lungo la strada che corre a fianco della Riserva Naturale dello Stato di Montefalcone. Un’ottima risposta di partecipazione per l’evento organizzato dall’associazione Plastic Free Odv Onlus e patrocinato dal Comune di Castelfranco di Sotto che ha visto la presenza di circa 40 persone.

Accanto ai comuni cittadini e ai volontari dell’associazione, anche gli assessori di Castelfranco Federico Grossi e Ilaria Duranti e il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca, organo di gestione della Riserva, guidato dal Tenente Colonnello Cecilia Tucci. Lungo il polmone verde del Valdarno purtroppo i partecipanti hanno raccolti tantissimi rifiuti abbandonati di ogni genere.

Lo svolgimento delle operazioni è stato facilitato dal supporto dell'azienda SEQUI che ha messo a disposizione gratuita un piccolo bus per favorire gli spostamenti lungo la strada SP 34 Castelfranco-Staffoli Loc. Montefalcone, dove è avvenuta la raccolta.

"Agire in prima persona è importante per lasciare il segno e lanciare un grido d'allarme contro l'inciviltà. Vogliamo dare forma concreta al contrasto contro il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e ci mettiamo la faccia, oltre alle braccia in questo caso - hanno commentato il sindaco Gabriele Toti e gli assessori Grossi e Duranti - ringraziamo ancora una volta l’associazione Plastic Free Odv Onlus per aver deciso di promuovere questa importante giornata ambientale nel nostro comune e un grazie a tutte quelle persone che in nome del rispetto verso l’ambiente, sono venute a dare una mano. Adulti, ragazzi, bambini, cittadini di ogni genere e età, uniti da una missione comune: proteggere e tutelare il patrimonio verde di tutti".