Prevenzione: grande successo per la Giornata della Salute a Calcinaia

Un grande successo di gradimento e presenze quello fatto registrare dalla Giornata della Salute promossa dal Circolo Arci - Casa del Popolo APS di Calcinaia. Nel pomeriggio di giovedì 4 aprile, in poco più di due ore e mezza, i medici e lo staff della Fondazione Monasterio hanno eseguito ben 35 elettrocardiogrammi oltre ad altri esami propedeutici all’ECG come quello della pressione arteriosa, del tasso glicemico e della saturazione dell’ossigeno.

Analisi rese possibili anche dalla perfetta organizzazione degli spazi e delle postazioni allestite per l’occasione dai volontari del Circolo Arci di Calcinaia. Anche il sindaco, Cristiano Alderigi, ha fatto visita a medici e infermieri impegnati negli screening gratuiti della Giornata della salute e ha riscosso commenti entusiasti da parte degli Over 65 soci Arci che si sono iscritti a questa iniziativa patrocinata dal Comune di Calcinaia.

Non a caso sia il Circolo Arci che la Fondazione Monasterio stanno seriamente pensando di riproporre in futuro una nuova Giornata della Salute aperta a quelle persone che non hanno potuto usufruire di questa opportunità dai posti ovviamente limitati. Qua sotto una bella foto di tutto lo staff della Fondazione Monasterio che ha eseguito in poco più di due ore e mezzo ben 35 ECG ed altre analisi.