Giornata della consapevolezza della sindrome Pans Panda: Logge dei Banchi in verde

Il Comune di Pisa aderisce alla Giornata mondiale della consapevolezza Pans Pandas e la sera precedente, venerdì 8 ottobre, illuminerà le Logge dei Banchi di verde. In tutta Italia, hanno aderito molte città capoluogo di provincia e alcune Regioni.

"E' importante - spiega l’assessore alle politiche sociali, Gianna Gambaccini - sensibilizzare la popolazione su questo tipo di malattie piuttosto rare e non conosciute, che colpiscono i bambini. Come Amministrazione siamo molto attenti a queste tematiche e abbiamo deciso di aderire con convinzione alla richiesta di illuminare le Logge dei banchi in questa Giornata mondiale proprio per sensibilizzare i pisani su queste gravi patologie".

Il 9 ottobre viene commemorata, in tutto il mondo, la Giornata dedicata alle due sindromi diagnosticate come encefalite post infettiva dei gangli basali (BGE), sottogruppo dell’encefalite autoimmune (AE) innescata da infezioni batteriche virali o altro. La Pans Pandas BGE colpisce maggiormente bambini in età pediatrica. Si tratta di una malattia i cui sintomi vengono confusi e scambiati per comportamenti legati all’età e dunque spesso la diagnosi arriva con molti anni di ritardo.