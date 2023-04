Si festeggia la Giornata della solidarietà: tutte le modifiche al traffico

Giovedì 27 aprile si svolgerà a Pisa la Giornata della solidarietà, promossa dall’Associazione di Volontariato Nicola Ciardelli Onlus in collaborazione con il Comune di Pisa, per commemorare il Maggiore Nicola Ciardelli, a 17 anni dall’attentato di Nassiriya in cui perse la vita. L’iniziativa prevede anche quest’anno la presenza di molti bambini e studenti sui lungarni cittadini per assistere all’aviolancio in ponte di Mezzo e agli altri eventi in programma. Per consentire lo svolgersi della manifestazione il Comune di Pisa ha adottato i seguenti provvedimenti alla viabilità:

- Dalle ore 7 alle ore 16 istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su lungarno Fibonacci lato fiume, nel tratto compreso tra l’arco Marinai d’Italia e il ponte della Fortezza e sul lato opposto, nel tratto compreso tra l’ingresso principale del Giardino Scotto e il lungarno Galilei;

- Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta su lungarno Gambacorti, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Toselli;

- Dalle ore 11 alle ore 14 chiusura al transito veicolare di ponte di Mezzo, di lungarno Galilei e del lungarno Gambacorti, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Toselli;

- Dalle ore 11 alle ore 14 al fine di consentire l’uscita dei veicoli già in sosta sul lungarno Galilei e nella ZTL S. Martino oltre ai residenti della ZTL S. Antonio (comparto via Toselli-Piazza Facchini-via Mazzini) di raggiungere le proprie abitazioni: inversione del senso di marcia di piazza San Sepolcro e di via Dal Borgo; abrogazione dell’area pedonale di via San Martino, tratto da vicolo del Moro a Corso Italia e in via Toselli, tratto da Corso Italia a via Garofani; istituzione del senso unico alternato su via Toselli, tratto da via Garofani a via dell’Occhio poi con consueta viabilità;

- Tra le ore 12 e le ore 13 chiusura al traffico pedonale di ponte di Mezzo al momento dell’aviolancio;

- Tra le ore 12 e le ore 13 chiusura al traffico veicolare dei lungarni Nord, nel tratto ponte Solferino - Piazza Cairoli, al momento dell’aviolancio.