Giornata della Solidarietà: studenti a lezione di cura per l'ambiente

Una serie di iniziative promosse dal Comune di Pisa, nell’ambito della Giornata della Solidarietà che si è svolta oggi 29 aprile con diversi appuntamenti che hanno coinvolto le scuole del territorio con l’obiettivo di rendere consapevoli i bambini e i giovani dell’importanza e del valore fondamentale del comportamento di ciascuno nell’ambito della gestione dei rifiuti e delle risorse del nostro pianeta per la tutela dell’ambiente.

Al centro SMS si è svolta l’iniziativa 'Educare e giocare con l'economia circolare' alla quale hanno preso parte gli alunni della II° C della scuola primaria 'Damiano Chiesa' di Pisa. L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Pisa in collaborazione con Geofor Spa e Unicef, nasce dalla volontà di sensibilizzare i bambini sull’importanza del corretto svolgimento della raccolta differenziata, promuovendo il riuso e il riutilizzo.

Nel centro storico si è invece svolta una gara di raccolta di mozziconi di sigarette. L’iniziativa, a cura di Comune di Pisa, Assessorato all’Ambiente, e associazione Acchiapparifiuti-ODV, ha coinvolto gli alunni della II° F della scuola secondaria di primo grado 'G. Toniolo' di Pisa che armati di 'acchiappa-mozziconi', uno strumento appositamente realizzato e brevettato per riuscire ad aspirare questo tipo di rifiuto, hanno raccolto nelle strade del centro storico oltre 1900 mozziconi di sigaretta.

Gli alunni delle classi V° A e V° B della scuola primaria 'Santa Caterina' hanno invece preso parte all’appuntamento promosso dall’Assessorato all'Ambiente insieme all’associazione Plastic Free Onlus nel Parco di San Rossore dove è stato raccolto materiale plastico abbandonato presso la spiaggia del Gombo.

I ragazzi della III° B della scuola primaria 'G. Galilei' di Cascina hanno invece visitato il Bosco di Cornacchiaia che rappresenta la parte di foresta del Parco di Migliarino - San Rossore -Massaciuccoli dove meno incisive sono state le alterazioni da parte dell’uomo e degli animali (ungulati), con sottobosco perfettamente conservato, spesso impenetrabile. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Pisa e dal WWF Alta Toscana ODV.

Il binomio sport e ambiente è stato invece il protagonista dall’appuntamento chiamato 'Plogging' che ha coinvolto 2 classi della scuola secondaria di primo grado 'L. Fibonacci' di Pisa e una classe terza della scuola secondaria di secondo livello 'A. Pesenti' di Cascina. L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Pisa in collaborazione con l’associazione 'Progetto .TER.R.AE'. Il 'plogging' è una nuova attività sportiva che consiste nel raccogliere rifiuti mentre si corre. I ragazzi delle scuole hanno quindi percorso diverse strade del centro storico soffermandosi in particolare sui Lungarni e scendendo fino allo scalo Roncioni, dove hanno ripulito dai rifiuti la banchina del fiume. In totale sono stati raccolti 20 kg di rifiuti che hanno consentito un risparmio di circa 16kg di CO2.