Giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro: le celebrazioni a Pisa

E' in programma il prossimo 9 ottobre la celebrazione in occasione della 72ª edizione della Giornata ANMIL (Associazione fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro.

La Sezione ANMIL di Pisa ha previsto l'organizzazione di una manifestazione locale che prevede alle ore 9,00 una Messa nella Chiesa di San Michele in Borgo (Borgo Stretto, 10).

A seguire, alle ore 10.15, la cerimonia civile, nella Sala Baleari del Comune di Pisa. Dopo i saluti del sindaco Michele Conti e del presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, introdurrà l’assessore Giovanna Bonanno e seguirà l’intervento della Reggente Territoriale ANMIL Alessandra Caponi e la testimonianza del Testimonial/Formatore della Sicurezza ANMIL Luca Mazzi.

Concluderà i lavori l’assessore regionale Alessandra Nardini. Modererà l’incontro il sostituto commissario della Polizia di Stato Pietro Taccogna. Parteciperanno le massime autorità e personalità politiche, civili e militari del territorio.

Durante la cerimonia civile verranno consegnati i Brevetti e Distintivi d’Onore ai nuovi Grandi invalidi e agli Invalidi Minori a cura dell’Inail di Pisa.

“Nonostante la grave recrudescenza del fenomeno infortunistico che grava sul Paese, ad oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve la giusta considerazione, che dovrebbe invece rappresentare una priorità - dichiara il presidente ANMIL di Pisa Alessandra Caponi - questa manifestazione sarà l’occasione per sensibilizzare sul tema le forze politiche appena elette a governare il paese, stimolando riflessioni e assunzioni di un impegno per il futuro, al fine di attuare un programma di governo che tenga conto delle proposte concrete per arginare morti e infortuni sul lavoro e malattie professionali”.