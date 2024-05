Celebrazioni per le vittime del terrorismo nell’anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro

Il Comune di Pisa ha celebrato ieri, giovedì 9 maggio, sul viale delle Piagge la 'Giornata della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi', istituita con la legge 4 maggio 2007 n° 56. La cerimonia è stata promossa dall’assessorato alla Scuola del Comune di Pisa e ha visto la partecipazione dell’Istituto Comprensivo 'Leonardo Fibonacci' di Pisa, percorso musicale, che ha animato musicalmente l’iniziativa.

Sono intervenuti il sindaco di Pisa, Michele Conti, e l’assessore alla scuola, Riccardo Buscemi. La giornata è celebrata il 9 maggio di ogni anno in occasione dell’anniversario del ritrovamento - avvenuto il 9 maggio 1978 - del corpo di Aldo Moro ucciso dalle Brigate Rosse.

"Sono passati 46 anni da quel tragico evento - dichiara l’assessore alla scuola, Riccardo Buscemi - Ricordo benissimo l’eccidio di via Fani il 16 marzo 1978, ero in classe (frequentavo la prima media alle 'Fucini'): entrò improvvisamente la mamma di una compagna di classe per portarsela a casa, c’era il timore che potessero succedere gravi disordini, lo Stato era stato colpito al suo cuore".

"Dopo 55 giorni di prigionia, Moro fu ucciso ed il suo corpo ritrovato il 9 maggio: l’immagine del cadavere adagiato nel bagaglio di una Renault 4 rossa mi è rimasta per sempre indelebile. E' una scena cruda, ma non dobbiamo temere a mostrarla, soprattutto ai più giovani, perché rappresenta esattamente la realtà di quel periodo che va dal 1969 al 1988, quando ci furono 197 vittime individuali del terrorismo, 135 vittime di stragi terroristiche, 58 vittime di attentati di terrorismo internazionale, 38 vittime di violenza politica, per un totale di 428 morti ai quali vanno aggiunti circa 2000 feriti, di cui una parte con danni permanenti, nei ben 14615 attentati compiuti".

"E' per questo che oggi ci ritroviamo qua, in questo luogo di passeggiate rilassanti e attività ginnica in mezzo alla natura per fare memoria e dare testimonianza, soprattutto per i giovani, lo ribadisco, che non avendo vissuto quei tempi rischiano di subire, passivamente, la rimozione dell’esperienza sconvolgente vissuta dal Paese e così di allentare la vigilanza contro ogni pericolo di riproduzione di quei fenomeni che sono tanto costati alla democrazia e agli italiani".