I volontari ospedalieri di Avo incontrano i cittadini e cercano nuove forze

Domenica 24 ottobre, in occasione della XIII Giornata Nazionale dell’Associazione Volontari Ospedalieri (AVO), sarà possibile conoscere e sostenere l’attività di assistenza gratuita che i volontari di AVO svolgono a Pisa da oltre trent’anni in vari reparti dell'ospedale.

La speranza e lo scopo dell’iniziativa sono di poter incontrare nuove persone interessate a entrare a far parte della grande famiglia AVO, una presenza amica nella sofferenza e nella solitudine; un aiuto ai malati, agli anziani e ai loro familiari, fatto di ascolto e piccole azioni (che non possono in alcun modo essere infermieristiche); una presenza organizzata e qualificata, discreta e non invadente.

Con una forte motivazione personale, i volontari AVO donano alcune ore settimanali per stare vicino ai malati, alleviando i disagi inevitabili di una degenza (lunga o corta che sia).

Da marzo 2020, causa Covid 19, il servizio all’interno dei reparti ospedalieri e? purtroppo sospeso; in attesa di potersi riavvicinare ai letti dei malati, l’AVO Pisa cerca comunque di essere presente in citta? con servizi utili per la comunita? (come per esempio il servizio di prenotazione vaccini per i medici di Medicina Generale, istituzione di un numero AscoltoAvo rivolto ai pazienti ricoverati al quale rispondono alcuni volontari, desiderosi di offrire vicinanza e ascolto, e molte altre attività).

Per scoprire tutte le attività dell’associazione l’appuntamento dunque è domenica 24 ottobre in largo Ciro Menotti dalle 11 alle 18.