Le mura di Volterra al centro delle Giornate Europee del Patrimonio

Il Comune di Volterra ha aderito alle Giornate Europee del Patrimonio che si terranno sabato 25 e domenica 26 settembre 2021 con l'evento 'Alla scoperta delle Mura di Volterra'.

"Con grande soddisfazione - dichiara l'assessore al Turismo Viola Luti - abbiamo appreso che il progetto che abbiamo presentato è stato inserito nel calendario degli appuntamenti delle Giornate Europee del Patrimonio coordinati dalla rete nazionale delle comunità locali Wigwam presieduta da Efrem Tassinato e presentato attraverso il circolo territoriale Wigwam Valdarno Inferiore Local Community coordinato da Franco Polidori. Un'iniziativa che promuove la bellezza e l'importanza storica del patrimonio della nostra città inserendole in un circuito internazionale. Insieme al direttore della Pinacoteca Civica di Volterra, Alessandro Furiesi, che ringrazio per il prezioso contributo nella progettazione e nell'organizzazione dell'iniziativa - continua Luti - abbiamo scelto di valorizzare le mura. Volterra, infatti, conserva ancora la sua cinta difensiva: quella etrusca, databile al IV-III secolo a.C., e quella medievale, del XIII secolo. Quest’ultima, ancora intatta e interamente restaurata, cinge l’intero centro storico della città ed è possibile visitarla attraverso un percorso allestito appositamente. Le Giornate Europee del Patrimonio sono un'occasione per poter riscoprire questa eccezionale testimonianza del passato. In questi giorni - conclude Luti - si adotteranno due soluzioni per la visita: la prima guidata da esperti e la seconda autoguidata con la consegna di una piantina contenente il percorso e le informazioni su di esso".