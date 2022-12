Giornate nazionali della salute mentale: iniziative fino al 23 dicembre

Una serie di eventi che coinvolgeranno la città fino al 23 dicembre per sensibilizzare ed informare la popolazione sulla tematica della salute mentale. Sono quelli organizzati dall’Associazione L’Alba in occasione della Giornata Nazionale della Salute Mentale, che ricorre il 5 dicembre, con il patrocinio di Comune di Pisa, Regione Toscana, Sds Zona Pisana, Usl Nord-Ovest, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa, Arci Pisa, Cesvot, Coordinamento Regionale Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, Coordinamento Regionale Toscano dei Gruppi di Auto-Aiuto.

Il calendario degli appuntamenti è stato presentato questa mattina, giovedì 1 dicembre, con una conferenza stampa a Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani, e della presidente dell’Associazione L’Alba, Diana Gallo. Ad alcuni eventi parteciperanno classi scolastiche del territorio per fare informazione e prevenzione.

"L’Associazione Alba - dichiara l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani - rappresenta da tantissimi anni un presidio importantissimo per la nostra città, perché non solo tutela le persone con vari tipi di difficoltà ma promuove con impegno e caparbietà iniziative culturali ed artistiche in grado di stimolare queste persone nella ricerca della propria creatività interiore, aiutandoli a dare il meglio di sé. Purtroppo esistono ancora dei pregiudizi nei confronti del tema della malattia mentale, ecco perché è così importante promuovere iniziative come quelle che presentiamo oggi".

Il calendario degli eventi

Il calendario degli eventi si aprirà il 3 dicembre in occasione della Giornata Nazionale della Disabilità con la scrittrice Lia Sacchini, per molti anni garante della disabilità per il Comune di Pisa, che presenterà il suo romanzo 'Il filo rosso', Leone Editore. Sarà presente l’autrice. Presentano la sig.ra Mariachiara De Neri e la sig.ra Sandra Salvato, partecipa la Libreria Fogola di Pisa. Una storia di emancipazione sentimentale di una giovane donna vitale ed entusiasta che affronta un handicap. Un’occasione preziosa per riflettere sulla disabilità, ma soprattutto su come si può costruire una società più inclusiva, in cui le disabilità possano trovare compensazione con i giusti e necessari ausilii.

In occasione del 5 dicembre presso il circolo L’Alba si svolgerà una tavola rotonda dal titolo 'La riabilitazione psico-sociale in salute mentale. Situazione attuale e prospettive future. Collaborazione tra terzo settore e istituzioni'. Saranno presenti Diana Gallo, presidente de L’Alba Associazione, Corrado Rossi, psichiatra membro del comitato scientifico de L’Alba Associazione, Fabrizio Lazzerini Responsabile Ufsma, Alessandro Di Sotto psichiatra Ufsma, Santa Spina magistrato della sezione civile del Tribunale di Pisa, Gemma del Carlo presidente Coordinamento Regionale Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, Luciana Faina presidente della Rete Regionale Toscana degli Utenti.

Mercoledì 7 dicembre il circolo ospiterà un Laboratorio di pasticceria, organizzato nell’ambito del progetto 'Includiamoci' promosso dalla Cisl, con la partecipazione della classe IV dell’Istituto Matteotti. La rete tra associazionismo e scuole porta ad incontri di alta qualità formativa, mettendo in contatto i giovani con realtà complesse come quella della disabilità o del disagio psichico in modo da ridurre l’impatto pericoloso degli stereotipi e delle paure: dal disagio psichico si può uscire, ma non da soli. Ci sono le strade per prendersi cura di sé, fin dagli esordi. Riducendo la paura 'del diverso' con attività laboratoriali o arteterapiche si può migliorare la prevenzione.

Lunedì 12 dicembre continuano gli incontri con le associazioni del territorio. Ospite al circolo Aipd Pisa per un laboratorio di arteterapia collettivo. Martedì 20 dicembre l’associazione Fasm di Lucca, gruppo 'Esci con noi' proporrà lo spettacolo canoro 'Fantasie Musicali'. Giovedì 22 dicembre ci sarà, invece, la performance del laboratorio di teatro e canto de L’Alba Associazione.

Martedì 13 dicembre proiezione su maxischermo del convegno 'Quanto la persona è al centro della sua cura?' in collaborazione con il Coordinamento Toscano delle Associazioni per la salute mentale. Il Coordinamento Toscano delle Associazioni per la salute mentale prosegue l’incontro annuale di verifica dell’operato dei servizi socio-sanitari toscani, portando avanti, con il sostegno della Regione Toscana, l’obiettivo di poter contare su dei servizi affidabilI, in cui siano tracciabili e chiari gli indicatori di qualità delle prestazioni offerte e in cui sia utilizzato il 'progetto terapeutico individualizzato'.

Giovedì 15 dicembre Il dottor Vincenzo Tallarico, di Mindfulness Project Pisa e il professor Angelo Gemignani, Vice-Presidente del Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute dell’Università di Pisa interverranno in un incontro dal titolo “Conversazione sulla mindfulness”. Studi molto recenti evidenziano la validità scientifica delle pratiche della mindfulness per la salute mentale, che contribuiscono a migliorare tanti aspetti, come il controllo dell’ansia o la riduzione del rimuginio mentale.

Domenica 18 dicembre avverrà premiazione del concorso letterario Versi per l’Anima 14ª edizione. saranno presenti i giurati: Diana Gallo, presidente de L’Alba Associazione, Mariavelia Lorenzi, scrittrice, Alessandro Scarpellini, scrittore, Cristiana Vettori, scrittrice, Guido Martinelli, scrittore.

Martedì 20 dicembre presentazione del libro di David Quaglieri 'Le avventure del Quaglietti': la scrittura come strumento di conoscenza e trasformazione di sé. Questo evento è un momento prezioso di un percorso di riabilitazione psico-sociale: l’esperienza difficile di disagio psichico e dipendenza di David, grazie al potere e alla pazienza della scrittura e grazie alla forza dell’impegno quotidiano della rete dei professionisti della cura (gli operatori dell’Associazione, gli psichiatri, l’amministratore di sostegno, ecc...), si è trasformata in un piccolo libro prezioso, illustrato da Alessandro Civitella, vignettista e socio de L’Alba associazione, le cui vignette saranno esposte in mostra al Circolo. Presenzierà l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Pierpaolo Magnani. Partecipano l’autore, David Quaglieri, Alessandro Civitella, vignettista, Diana Gallo, presidente de L’Alba Associazione, Dott. Lamanna, dirigente psichiatra Serd Ufsma Pisa, Dott. Luca Biasci, psichiatra Ufsma Pisa, Maria Velia Lorenzi, scrittrice, Alessandro Scarpellini, scrittore, Santa Spina, magistrato della sezione civile del Tribunale di Pisa.

La rassegna di eventi si conclude venerdì 23 dicembre con l’incontro 'Il Dopo di Noi, prospettive tra pubblico e privato', con la partecipazione di Annalisa Cecchetti, presidente Amnic e Alessandro Lelli, referente centro diurno, Luigi Piz, Psichiatra Dipartimento Salute Mentale Adulti di Pisa, Luca Nannipieri, educatore professionale centri diurni Pisa.

Domenica 25 dicembre sarà organizzato il tradizionale Pranzo di Natale al Quore. In occasione si apre dal primo dicembre la Campagna di raccolta fondi 'Dona il pranzo di Natale', per donazioni vi aspettiamo in sede al Quore, al Circolo L’Alba. Oppure si può effettuare bonifico al seguente Iban intestato a L’Alba Associazione: IT90S0501802800000016820086 Causale: 'Dona un pranzo di Natale'.

Per tutto il mese di dicembre L’Alba Associazione organizzerà dei banchetti promozionali e informativi in Corso Italia.