Apre stabilmente il Museo del Conservatorio di Santa Chiara a San Miniato

La Fondazione Conservatorio Santa Chiara annuncia l’apertura stabile e continuativa del Museo del Conservatorio di Santa Chiara, al fine di valorizzare le importanti opere esposte ed allo stesso tempo dell’edificio monumentale del complesso del Monastero. L’obiettivo è quello di portare alla conoscenza di San Miniato e di tutto il suo territorio il patrimonio storico, artistico e culturale. Grazie all’accordo sottoscritto con l’Associazione Movimento Shalom Ets, che si occuperà delle aperture, il Museo sarà visitabile, da sabato 12 novembre, con i seguenti orari: sabato 15-18, domenica 11-18. Tutto questo oltre alla possibilità già in atto da alcuni anni di poter prenotare una visita dal lunedi al venerdi tramite l’indirizzo di posta elettronica segreteria@fcsc.it.

La Fondazione Conservatorio Santa Chiara "continua fattivamente a muoversi attraverso un processo che rende concretamente fruibili degli spazi e delle realtà che sono un vanto per la comunità - scrive in una nota - e per il flusso turistico interessato all’arte ed alle bellezze che San Miniato può offrire. Per tali motivi resta beninteso che la Fondazione Conservatorio Santa Chiara è sempre disponibile ad aperture con l’amministrazione comunale e altri enti o associazioni per la realizzazione di progetti finalizzati alla maggiore conoscenza del Museo, del complesso del Monastero e dell’intero territorio".

All’interno del Museo il visitatore potrà ammirare importanti opere tra le quali il dipinto su tavola 'Noli me tangere' di Lodovico Cardi detto 'il Cigoli' (1559-1613); il reliquario in ebano e avorio del secolo XVII secolo con presente lo stemma della Famiglia Buonaparte; la croce dipinta del Deodato Orlandi (1284- 1315); il ritratto scultoreo a mezzo busto di Enrichetta Conti Pieragnoli eseguito da Amalia Dupré; oltre ad opere di Pier Francesco Foschi (1502-1567) e importanti paliotti in scagliola, in cuoio ed in seta.

"Esprimo grande soddisfazione - ha sottolineato Vittorio Gabbanini vicepresidente della Fondazione Conservatorio Santa Chiara - per l’inizio di un percorso di valorizzazione del museo del Conservatorio di Santa Chiara, iniziato anni fa attraverso la realizzazione di visite guidate, aperture straordinarie, eventi, e del quale siamo giunti alla conclusione, ben lieti di aver trovato un partner quale l’ Associazione Movimento Shalom con la quale collaboreremo intanto per un anno, fino a dicembre 2023, auspicando di rinnovare per gli anni futuri. Ringraziamo dunque Shalom e coloro che ci sono stati vicini ed hanno contribuito alla stipula di questa convenzione, che rende di fatto che il museo sia fruibile alla popolazione e ai numerosi turisti che si regalano una visita nella nostra città".